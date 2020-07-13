Рецепт салату з огірків та цибулею на зиму -
2 год
3 порції
65 ккал
Рецепт на зиму/Смачно24
Якщо в рецепті консервації огірків не передбачена зелень, ви можете додати парасольки кропу, коріння петрушки, пучок кінзи чи базиліку – ці інгредієнти не бувають зайвими у консервації.
Для консервації салатів обирайте огірки невеликого розміру з пухирцями. Перед приготуванням обов'язково їх спробуйте, якщо вони мають гіркуватий смак, то їх краще не закривати.
Інгредієнти
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Вода
1,5 л
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Духмяний перець
за смаком
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Цибуля ріпчаста
1 кг
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Огірок
2,5 кг
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Цукор
4 ст. л.
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Сіль
1,5 ст. л.
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Оцет 9%
130 мл
Рецепт приготування
1
Огірки добре помийте та висушіть. За бажанням, ви можете зняти з них шкірку. Наріжте огірки тонкими кружальцями. Цибулю також почистіть та наріжте тонкими кільцями.
2
У стерилізовані банки викладайте шарами огірки та цибулю. Залийте банки окропом та залиште на 10-15 хвилин.
3
Потім злийте окріп в каструлю та приготуйте маринад. Для цього в окріп додайте цукор, сіль та спеції. Це може бути чорний перець, лавровий лист, а також гірчиця чи гострий перець. Доведіть маринад до кипіння, вимкніть вогонь, а тоді додайте оцет.
4
Готовим маринадом залийте банки та закатайте їх. Накрийте банки ковдрою та залишіть до повного охолодження. Після цього банки перенесіть у темне та прохолодне місце.
Поради щодо приготування
Щоб огірки були пружними та хрусткими, перед приготуванням залиште їх в холодній воді на 4-5 годин.