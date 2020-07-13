1

Огірки добре помийте та висушіть. За бажанням, ви можете зняти з них шкірку. Наріжте огірки тонкими кружальцями. Цибулю також почистіть та наріжте тонкими кільцями.

2

У стерилізовані банки викладайте шарами огірки та цибулю. Залийте банки окропом та залиште на 10-15 хвилин.

3

Потім злийте окріп в каструлю та приготуйте маринад. Для цього в окріп додайте цукор, сіль та спеції. Це може бути чорний перець, лавровий лист, а також гірчиця чи гострий перець. Доведіть маринад до кипіння, вимкніть вогонь, а тоді додайте оцет.

4

Готовим маринадом залийте банки та закатайте їх. Накрийте банки ковдрою та залишіть до повного охолодження. Після цього банки перенесіть у темне та прохолодне місце.