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Рецепт салату з огірків та цибулею на зиму -

2 год

3 порції

65 ккал

0 / 5

Рецепт на зиму/Смачно24

Якщо в рецепті консервації огірків не передбачена зелень, ви можете додати парасольки кропу, коріння петрушки, пучок кінзи чи базиліку – ці інгредієнти не бувають зайвими у консервації.

Для консервації салатів обирайте огірки невеликого розміру з пухирцями. Перед приготуванням обов'язково їх спробуйте, якщо вони мають гіркуватий смак, то їх краще не закривати.

Інгредієнти

  • Вода

    1,5 л

  • Духмяний перець

    за смаком

  • Цибуля ріпчаста

    1 кг

  • Огірок

    2,5 кг

  • Цукор

    4 ст. л.

  • Сіль

    1,5 ст. л.

  • Оцет 9%

    130 мл

Рецепт приготування

1

Огірки добре помийте та висушіть. За бажанням, ви можете зняти з них шкірку. Наріжте огірки тонкими кружальцями. Цибулю також почистіть та наріжте тонкими кільцями.

2

У стерилізовані банки викладайте шарами огірки та цибулю. Залийте банки окропом та залиште на 10-15 хвилин.

3

Потім злийте окріп в каструлю та приготуйте маринад. Для цього в окріп додайте цукор, сіль та спеції. Це може бути чорний перець, лавровий лист, а також гірчиця чи гострий перець. Доведіть маринад до кипіння, вимкніть вогонь, а тоді додайте оцет.

4

Готовим маринадом залийте банки та закатайте їх. Накрийте банки ковдрою та залишіть до повного охолодження. Після цього банки перенесіть у темне та прохолодне місце.

Поради щодо приготування

Щоб огірки були пружними та хрусткими, перед приготуванням залиште їх в холодній воді на 4-5 годин.

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