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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт шарлотки з яблуками

Рецепт шарлотки з яблуками -

50 хв

6 порцій

192 ккал

0 / 5

Легкий у приготуванні рецепт яблучної шарлотки чудово смакуватиме вашій родині. Шарлотка швидка у приготуванні, не займає багато часу, та вважається одним із найпопулярніших рецептів серед господинь. Готуйте з радістю разом із Смачно 24.

Рецепт шарлотки з яблуками покроково з відео: 

 

Інгредієнти

для шарлотки

  • Ванільний цукор

    за смаком

  • Мелена кориця

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    1 склянка

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукор

    1 склянка

  • Яблука

    3-4 шт.

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Збийте міксером яйця та цукор до пишної маси. Яєчна суміш повинна змінити колір та стати злегка світлою.

2

Додайте до маси заздалегідь просіяне борошно та розпушувач. Збивайте тісто міксером на мінімальних обертах.

3

Помийте яблука, почистіть яблука від шкірки та наріжте смужками. Збризніть яблука лимонним соком, додайте меленої кориці.

4

Викладіть на деко пергамент для випікання, змастіть його вершковим маслом.

5

Ретельно перемішайте яблука з тістом. Вилийте тісто на деко та випікайте при 180 градусах 40-50 хвилин.

6

Охолодіть шарлотку та посипте її цукровою пудрою. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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