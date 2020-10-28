Рецепт солоної карамелі в банці від Лізи Глінської: відео

1

Прогрійте вершки, але не доведіть до кипіння. В каструлі з товстим дном потрібно розтопити цукор на маленькому вогні.

2

До гарячих вершків додайте згущеного молока та перемішайте. Коли карамель з цукру стане коричневою, тоненькою цівкою влийте її до вершків зі згущеним молоком.

3

Розріжте ваніль та дістаньте зернятка або використайте звичайний ванільний цукор. Додайте його до карамелі.

4

Перелийте карамель в чашу блендера, додайте холодного вершкового масла та сіль – перебийте блендером до однорідної маси.

5

Готову солену карамель перелийте в стерилізовані банки та поставте в холодильник на 3-4 години. Смачного!