Рецепт солоної карамелі в банці від Лізи Глінської: відео

Рецепт соленої карамелі в банці від Лізи Глінської -
45 хв
1 порція
459 ккал
Рецепт соленої карамелі в банці/Смачно24
Єлизавета Глінська поділилась своїм фірмовим рецептом приготування соленої карамелі. Смачно 24 пропонує вам приготувати цей смачний солодкий соус із нотками ванілі та легким присмаком солі. Гайда готувати разом!
Рецепт як приготувати солену карамель з відео:
Інгредієнти
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Ваніль
1 стручок
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Цукор
200 г
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Згущене молоко
100 г
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Вершки 33%
200 г
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Вершкове масло
150 г
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Сіль
2-3 г
Рецепт приготування
1
Прогрійте вершки, але не доведіть до кипіння. В каструлі з товстим дном потрібно розтопити цукор на маленькому вогні.
2
До гарячих вершків додайте згущеного молока та перемішайте. Коли карамель з цукру стане коричневою, тоненькою цівкою влийте її до вершків зі згущеним молоком.
3
Розріжте ваніль та дістаньте зернятка або використайте звичайний ванільний цукор. Додайте його до карамелі.
4
Перелийте карамель в чашу блендера, додайте холодного вершкового масла та сіль – перебийте блендером до однорідної маси.
5
Готову солену карамель перелийте в стерилізовані банки та поставте в холодильник на 3-4 години. Смачного!