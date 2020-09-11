Домашній суп Харчо з яловичиною: легкий рецепт -
3 год
8 порцій
75 ккал
Як приготувати домашній суп Харчо з яловичиною/Смачно24
Не знаєте, що приготувати на обід? Грузинський суп Харчо – це чудове рішення для приготування ситного та смачного обіду для всієї родини. Він дуже пряний, ситний та густий, адже в нього додають соус ткемалі зі слив, волоські горіхи та рис. Традиційний грузинський суп Харчо роблять із яловичини, але існує багато рецептів супу і з баранини, свинини або курятини.
Смачно 24 пропонує вам смачний рецепт густого супу Харчо з яловичиною. Гайда готувати з нами!
Інгредієнти
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Яловичина
500 г
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Волоські горіхи
250 г
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Кінза
1 пучок
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
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Петрушка (зелень)
1 пучок
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Рис довгозернистий
3-4 ст. л.
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Сіль
за смаком
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Ткемалі (пюре)
1/2 склянки
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Кріп (зелень)
1 пучок
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Хмелі-сунелі
за смаком
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Часник
1 головка
Рецепт приготування
1
Для приготування супу Харчо обирайте яловичину на кісточці з мозковою частиною. Шматок яловичини з кісточкою ідеально підходить для такого супу, він наповнює його потрібною жирністю та надає йому неперевершений смак. У велику каструлю наберіть 1,5 л води, помістіть туди м’ясо та варіть на слабкому вогні мінімум 2 години. Коли м’ясо вивариться та буде легко відставати від кості, вийміть його з каструлі та поставте охолоджуватись. Відварене яловиче м’ясо поріжте на великі шматки та знову додайте варитись до бульйону.
2
Помийте та почистіть цибулю та моркву. Цибулю наріжте тоненькою соломкою поздовж, а моркву – середнім кубиком. Почистіть головку часнику та розділіть його на окремі зубчики, дрібно наріжте свіжу зелень.
3
Ткемалі до супу Харчо додають у певному співвідношенні до бульйону. Наприклад, на 2 літри бульйону потрібно додати 2 столові ложки ткемалі зі слив. Якщо у вас не має соусу ткемалі, ви можете легко замінити його томатною пастою. Отож, додайте до супу соус та доведіть Харчо до кипіння. Проваріть 5 хвилин та виспите в суп нарізану моркву, цибулю та знову доведіть до кипіння. Варіть ще 30 хвилин.
4
Злегка обсмажте волоські горіхи на сухій сковорідці та розітріть в ступі до однорідної маси. Додайте часник та знову розітріть разом з горіхами.
5
Попередньо замочений у воді довгозернистий рис додайте до супу Харчо та варіть рівно 10 хвилин. Додайте в суп горіхову пасту з часником – варіть 15 хвилин. Додайте в суп спеції, посоліть та поперчіть. Ретельно перемішайте суп зі спеціями, варіть ще 5 хвилин на слабкому вогні. Дрібно порізану зелень додають до супу в самому кінці після кількох хвилин кипіння. Під Харчо виключіть вогонь та дайте йому настоятись 15 хвилин. Суп Харчо готовий. Смачного!