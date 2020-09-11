1

Для приготування супу Харчо обирайте яловичину на кісточці з мозковою частиною. Шматок яловичини з кісточкою ідеально підходить для такого супу, він наповнює його потрібною жирністю та надає йому неперевершений смак. У велику каструлю наберіть 1,5 л води, помістіть туди м’ясо та варіть на слабкому вогні мінімум 2 години. Коли м’ясо вивариться та буде легко відставати від кості, вийміть його з каструлі та поставте охолоджуватись. Відварене яловиче м’ясо поріжте на великі шматки та знову додайте варитись до бульйону.

2

Помийте та почистіть цибулю та моркву. Цибулю наріжте тоненькою соломкою поздовж, а моркву – середнім кубиком. Почистіть головку часнику та розділіть його на окремі зубчики, дрібно наріжте свіжу зелень.

3

Ткемалі до супу Харчо додають у певному співвідношенні до бульйону. Наприклад, на 2 літри бульйону потрібно додати 2 столові ложки ткемалі зі слив. Якщо у вас не має соусу ткемалі, ви можете легко замінити його томатною пастою. Отож, додайте до супу соус та доведіть Харчо до кипіння. Проваріть 5 хвилин та виспите в суп нарізану моркву, цибулю та знову доведіть до кипіння. Варіть ще 30 хвилин.

4

Злегка обсмажте волоські горіхи на сухій сковорідці та розітріть в ступі до однорідної маси. Додайте часник та знову розітріть разом з горіхами.

5

Попередньо замочений у воді довгозернистий рис додайте до супу Харчо та варіть рівно 10 хвилин. Додайте в суп горіхову пасту з часником – варіть 15 хвилин. Додайте в суп спеції, посоліть та поперчіть. Ретельно перемішайте суп зі спеціями, варіть ще 5 хвилин на слабкому вогні. Дрібно порізану зелень додають до супу в самому кінці після кількох хвилин кипіння. Під Харчо виключіть вогонь та дайте йому настоятись 15 хвилин. Суп Харчо готовий. Смачного!