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Смачно 24 Кухні світу Грузинська кухня Домашній суп Харчо з яловичиною: легкий рецепт

Домашній суп Харчо з яловичиною: легкий рецепт -

3 год

8 порцій

75 ккал

0 / 5

Як приготувати домашній суп Харчо з яловичиною/Смачно24

Не знаєте, що приготувати на обід? Грузинський суп Харчо – це чудове рішення для приготування ситного та смачного обіду для всієї родини. Він дуже пряний, ситний та густий, адже в нього додають соус ткемалі зі слив, волоські горіхи та рис. Традиційний грузинський суп Харчо роблять із яловичини, але існує багато рецептів супу і з баранини, свинини або курятини. 

Смачно 24 пропонує вам смачний рецепт густого супу Харчо з яловичиною. Гайда готувати з нами!

Інгредієнти

для супу

  • Яловичина

    500 г

  • Волоські горіхи

    250 г

  • Кінза

    1 пучок

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Петрушка (зелень)

    1 пучок

  • Рис довгозернистий

    3-4 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Ткемалі (пюре)

    1/2 склянки

  • Кріп (зелень)

    1 пучок

  • Хмелі-сунелі

    за смаком

  • Часник

    1 головка

Рецепт приготування

1

Для приготування супу Харчо обирайте яловичину на кісточці з мозковою частиною. Шматок яловичини з кісточкою ідеально підходить для такого супу, він наповнює його потрібною жирністю та надає йому неперевершений смак. У велику каструлю наберіть 1,5 л води, помістіть туди м’ясо та варіть на слабкому вогні мінімум 2 години. Коли м’ясо вивариться та буде легко відставати від кості, вийміть його з каструлі та поставте охолоджуватись. Відварене яловиче м’ясо поріжте на великі шматки та знову додайте варитись до бульйону. 

2

Помийте та почистіть цибулю та моркву. Цибулю наріжте тоненькою соломкою поздовж, а моркву – середнім кубиком. Почистіть головку часнику та розділіть його на окремі зубчики, дрібно наріжте свіжу зелень.

3

Ткемалі до супу Харчо додають у певному співвідношенні до бульйону. Наприклад, на 2 літри бульйону потрібно додати 2 столові ложки ткемалі зі слив. Якщо у вас не має соусу ткемалі, ви можете легко замінити його томатною пастою. Отож, додайте до супу соус та доведіть Харчо до кипіння. Проваріть 5 хвилин та виспите в суп нарізану моркву, цибулю та знову доведіть до кипіння. Варіть ще 30 хвилин. 

4

Злегка обсмажте волоські горіхи на сухій сковорідці та розітріть в ступі до однорідної маси. Додайте часник та знову розітріть разом з горіхами. 

5

Попередньо замочений у воді довгозернистий рис додайте до супу Харчо та варіть рівно 10 хвилин. Додайте в суп горіхову пасту з часником – варіть 15 хвилин. Додайте в суп спеції, посоліть та поперчіть. Ретельно перемішайте суп зі спеціями, варіть ще 5 хвилин на слабкому вогні. Дрібно порізану зелень додають до супу в самому кінці після кількох хвилин кипіння. Під Харчо виключіть вогонь та дайте йому настоятись 15 хвилин. Суп Харчо готовий. Смачного! 

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