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Смачно 24 Десерти Сирники Рецепт сирників з бананом

Рецепт сирників з бананом -

30 хв

4 порції

227 ккал

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Сирники – надзвичайно сита та смачна страва, яка складається з домашнього білого сиру, борошна, цукру та олії для смаження. Та це не все чим можуть здивувати вас сирники. Сирники можуть бути не тільки солодкі, а й солені: з кропом, часничком та навіть з начинкою з вареного жовтка та зелені. Солодка начинка для сирників: родзинки, шоколадні дропси і навіть з згущеним молоком.

Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, ми пропонуємо вам приготувати сирники без цукру. У рецепті Смачно 24, ми замінимо його на банан. Гайда готувати сирники без цукру разом з нами!

Інгредієнти

для сирників

  • Банан

    1 шт.

  • Ваніль

    за смаком

  • Домашній сир

    300 г

  • Кокосова олія

    для смаження

  • Борошно пшеничне

    4 ст. л.

Рецепт приготування

1

Викладіть домашній сир у миску та добре розімніть виделкою. Домашній сир також можна перебити ручним блендером.

2

Стиглий, великий банан натріть на грубій терці та додайте до домашнього сиру. Ретельно вимішайте домашній сир з бананом.

3

До готової сирної маси додайте просіяне борошно та ваніль. Ще раз ретельно вимішайте.

4

Присипте дошку борошном та сформуйте невеликі кульки з сиру. Притисніть їх рукою, щоб утворилась класична плоска форма сирника. Посипте сирники борошном з обох сторін.

5

Розігрійте сковорідку та додайте олії. На розігрітій сковорідці смажте сирники з обох сторін до золотистої скоринки 3-4 хвилини.

6

Готові сирники викладіть на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. 

7

Подавайте сирники з сметаною або варенням. Смачного!

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