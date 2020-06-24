Сирники – надзвичайно сита та смачна страва, яка складається з домашнього білого сиру, борошна, цукру та олії для смаження. Та це не все чим можуть здивувати вас сирники. Сирники можуть бути не тільки солодкі, а й солені: з кропом, часничком та навіть з начинкою з вареного жовтка та зелені. Солодка начинка для сирників: родзинки, шоколадні дропси і навіть з згущеним молоком.

Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, ми пропонуємо вам приготувати сирники без цукру. У рецепті Смачно 24, ми замінимо його на банан. Гайда готувати сирники без цукру разом з нами!