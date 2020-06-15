1

Вимийте і обсушіть ягоди, видаліть кісточки. Покладіть черешні в миску і скропіть їх коньяком. Залиште настоюватися на 1 годину.

2

Залийте цукор водою і зваріть сироп. У киплячий сироп додайте ягоди, проваріть 1 хвилину і потім зніміть з вогню. Залиште на 24 години настоюватися.

3

Поставте варення на вогонь і доведіть його до кипіння. Додайте нарізаний скибочками лимон і варіть близько 5 хвилин. Знову залиште настоюватися на 24 години.

4

Поставте варення на вогонь і проваріть 15 хвилин постійно помішуючи. Розлийте по стерилізованих банках і закатайте.