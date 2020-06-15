24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Рецепти заготовок Консервація Рецепт варення з білих черешень з лимоном

Рецепт варення з білих черешень з лимоном -

3 год

3 порції

280 ккал

0 / 5
Варення з білої черешені з лимоном: рецепт приготування

Як приготувати варення з черешень/Смачно24

Варити варення з червоних черешень – це вже традиція господинь. Та чи пробували ви приготувати варення з білих черешень? Ми підготували для вас простий та смачний рецепт варення з білих черешень та лимону. Смачного!

Інгредієнти

Список

  • Білі черешні

    1 кг

  • Вода

    250 мл

  • Коньяк

    100 мл

  • Лимон

    1 шт.

  • Цукор

    1 кг

Рецепт приготування

1

Вимийте і обсушіть ягоди, видаліть кісточки. Покладіть черешні в миску і скропіть їх коньяком. Залиште настоюватися на 1 годину.

2

Залийте цукор водою і зваріть сироп. У киплячий сироп додайте ягоди, проваріть 1 хвилину і потім зніміть з вогню. Залиште на 24 години настоюватися.

3

Поставте варення на вогонь і доведіть його до кипіння. Додайте нарізаний скибочками лимон і варіть близько 5 хвилин. Знову залиште настоюватися на 24 години.

4

Поставте варення на вогонь і проваріть 15 хвилин постійно помішуючи. Розлийте по стерилізованих банках і закатайте.

Консервація Рецепти заготовок

Схожі рецепти

Рецепт варення з черешень з кісточками

Покроковий рецепт приготування варення з черешень з кісточками на зиму

3 год

2 порції

Консервація

Рецепт варення з черешень без кісточок

Простий покроковий рецепт варення з черешень без кісточок

3 год

3 порції

Консервація

Рецепт варення з вишні в мультиварці

Покроковий рецепт приготування варення в мультиварці

1 год

2 порції

Консервація

Рецепт варення з вишні та лимону

Покроковий рецепт приготування варення з вишні та лимону

1 год

2 порції

Консервація

Новини кулінарії

Смачні десерти з полуниці без випікання для дітей

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт

Рецепти смачної випічки з ревеню: смачно, як у дитинстві

Цікаві підбірки

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

"Гола кухня" – про що буде нове шоу Ектора Хіменса-Браво

Ектор Хіменес-Браво

Останні рецепти

Рецепт крем-супу з кабачків Простий і дуже корисний рецепт крем-супу

1 год

7 порцій

Перші страви
Рецепт салату з полуниці та авокадо: корисний обід Покрокове приготування салату з полуниці та авокадо

25 хв

2 порції

Салати з полуниці
Салат за 5 хвилин: рецепт з пекінською капустою Готуємо швидкий салат з пекінською капустою

5 хв

4 порції

Овочеві салати