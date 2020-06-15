Рецепт варення з білих черешень з лимоном -
3 год
3 порції
280 ккал
Як приготувати варення з черешень/Смачно24
Варити варення з червоних черешень – це вже традиція господинь. Та чи пробували ви приготувати варення з білих черешень? Ми підготували для вас простий та смачний рецепт варення з білих черешень та лимону. Смачного!
Інгредієнти
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Білі черешні
1 кг
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Вода
250 мл
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Коньяк
100 мл
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Лимон
1 шт.
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Цукор
1 кг
Рецепт приготування
1
Вимийте і обсушіть ягоди, видаліть кісточки. Покладіть черешні в миску і скропіть їх коньяком. Залиште настоюватися на 1 годину.
2
Залийте цукор водою і зваріть сироп. У киплячий сироп додайте ягоди, проваріть 1 хвилину і потім зніміть з вогню. Залиште на 24 години настоюватися.
3
Поставте варення на вогонь і доведіть його до кипіння. Додайте нарізаний скибочками лимон і варіть близько 5 хвилин. Знову залиште настоюватися на 24 години.
4
Поставте варення на вогонь і проваріть 15 хвилин постійно помішуючи. Розлийте по стерилізованих банках і закатайте.