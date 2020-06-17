1

Насипте цукор в суху каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння, періодично помішуючи.

2

Коли цукор розчиниться, додайте ягоди.

3

Після того, як варення з черешні закипить, відразу ж зніміть його з плити і дайте настоятися дванадцять годин.

4

Після закінчення часу знову поставте на вогонь варення, доведіть до кипіння, а потім охолодіть до кімнатної температури.

5

Повторіть попередній крок 3-5 разів до бажаної консистенції.

6

Готове варення розлийте в стерилізовані банки і закатайте їх.