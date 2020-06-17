Рецепт варення з черешень без кісточок -
3 год
3 порції
300 ккал
Як приготувати варення з черешні/Смачно24
Варення з черешні – це неймовірно смачний десерт! Його можна подавати як окрему страву, або ж використовувати як начинку для різної випічки. Обов'язково спробуйте цей рецепт варення з черешні та заготуйте його на зиму!
Інгредієнти
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Вода
200 мл
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Цукор
1200 г
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Черешні
1 кг
Рецепт приготування
1
Насипте цукор в суху каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння, періодично помішуючи.
2
Коли цукор розчиниться, додайте ягоди.
3
Після того, як варення з черешні закипить, відразу ж зніміть його з плити і дайте настоятися дванадцять годин.
4
Після закінчення часу знову поставте на вогонь варення, доведіть до кипіння, а потім охолодіть до кімнатної температури.
5
Повторіть попередній крок 3-5 разів до бажаної консистенції.
6
Готове варення розлийте в стерилізовані банки і закатайте їх.