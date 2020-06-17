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Рецепт варення з черешень без кісточок -

3 год

3 порції

300 ккал

0 / 5

Як приготувати варення з черешні/Смачно24

Варення з черешні – це неймовірно смачний десерт! Його можна подавати як окрему страву, або ж використовувати як начинку для різної випічки. Обов'язково спробуйте цей рецепт варення з черешні та заготуйте його на зиму!

Інгредієнти

для варення

  • Вода

    200 мл

  • Цукор

    1200 г

  • Черешні

    1 кг

Рецепт приготування

1

Насипте цукор в суху каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння, періодично помішуючи.

2

Коли цукор розчиниться, додайте ягоди.

3

Після того, як варення з черешні закипить, відразу ж зніміть його з плити і дайте настоятися дванадцять годин.

4

Після закінчення часу знову поставте на вогонь варення, доведіть до кипіння, а потім охолодіть до кімнатної температури.

5

Повторіть попередній крок 3-5 разів до бажаної консистенції.

6

Готове варення розлийте в стерилізовані банки і закатайте їх.

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