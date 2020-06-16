1

Очистіть черешні від плодоніжок і промийте ягоди, дайте воді стекти і викладіть черешні в емальовану каструлю.

2

Залийте ягоди киплячим цукровим сиропом і варіть у два підходи з перервою між варінням по 5 годин.

3

Під кінець другої варіння додайте у варення лимонну кислоту і ванільний цукор.

4

Поки варення ще гаряче, розфасуйте його в сухі стерильні банки, накрийте кришками і закатайте.