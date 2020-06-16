Рецепт варення з черешень з кісточками -
3 год
2 порції
280 ккал
Рецепт варення з черешні/Смачно24
Варення з черешні містить в собі багато вітамінів та корисних речовин, які необхідні організму в період лютих зимових морозів. Тож не ігноруйте цей смачний десерт, який до того ж – дуже легко приготувати!
Інгредієнти
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Ванільний цукор
5 г
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Вода
1 склянка
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Лимонна кислота
1 г
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Цукор
1 кг
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Черешні
1 кг
Рецепт приготування
1
Очистіть черешні від плодоніжок і промийте ягоди, дайте воді стекти і викладіть черешні в емальовану каструлю.
2
Залийте ягоди киплячим цукровим сиропом і варіть у два підходи з перервою між варінням по 5 годин.
3
Під кінець другої варіння додайте у варення лимонну кислоту і ванільний цукор.
4
Поки варення ще гаряче, розфасуйте його в сухі стерильні банки, накрийте кришками і закатайте.