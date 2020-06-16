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Рецепт варення з черешень з кісточками -

3 год

2 порції

280 ккал

0 / 5

Рецепт варення з черешні/Смачно24

Варення з черешні містить в собі багато вітамінів та корисних речовин, які необхідні організму в період лютих зимових морозів. Тож не ігноруйте цей смачний десерт, який до того ж – дуже легко приготувати! 

Інгредієнти

Список

  • Ванільний цукор

    5 г

  • Вода

    1 склянка

  • Лимонна кислота

    1 г

  • Цукор

    1 кг

  • Черешні

    1 кг

Рецепт приготування

1

Очистіть черешні від плодоніжок і промийте ягоди, дайте воді стекти і викладіть черешні в емальовану каструлю.

2

Залийте ягоди киплячим цукровим сиропом і варіть у два підходи з перервою між варінням по 5 годин.

3

Під кінець другої варіння додайте у варення лимонну кислоту і ванільний цукор.

4

Поки варення ще гаряче, розфасуйте його в сухі стерильні банки, накрийте кришками і закатайте.

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