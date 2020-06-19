Рецепт варення з вишні без кісточок – п'ятихвилинка

Рецепт варення з вишні без кісточок "п'ятихвилика" -
2 год
2 порції
256 ккал
Як приготувати варення з вишні/Смачно24
Цей рецепт точно сподобається тим, хто слідкує за фігурою, адже в ньому не дуже багато цукру та максимум корисних властивостей вишні.
Інгредієнти
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Вишня
1,3 кг
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Цукор
700-800 г
Рецепт приготування
1
З промитої ягоди видаліть кісточки, пересипте її цукром, перемішайте і дочекайтеся виділення соку.
2
Поставте вишню на повільний вогонь, доведіть до кипіння, періодично помішуючи, після закипання проваріть варення 5 хв, знімаючи пінку. Чим частіше ви будете знімати пінку – тим прозорішим вийде варення.
3
Зніміть варення з вогню та дайте його повністю охолонути, за цей час варення загусне. Потім ще раз доведіть варення до кипіння і проваріть ще 5 хвилин. Повторіть цей процес ще раз. Після третього варіння можете розливати варення по стерилізованих банках. Переверніть банки, поставте в тепле місце і дайте йому повністю охолонути.