Рецепт варення з вишні без кісточок – п'ятихвилинка

1

З промитої ягоди видаліть кісточки, пересипте її цукром, перемішайте і дочекайтеся виділення соку.

2

Поставте вишню на повільний вогонь, доведіть до кипіння, періодично помішуючи, після закипання проваріть варення 5 хв, знімаючи пінку. Чим частіше ви будете знімати пінку – тим прозорішим вийде варення.

3

Зніміть варення з вогню та дайте його повністю охолонути, за цей час варення загусне. Потім ще раз доведіть варення до кипіння і проваріть ще 5 хвилин. Повторіть цей процес ще раз. Після третього варіння можете розливати варення по стерилізованих банках. Переверніть банки, поставте в тепле місце і дайте йому повністю охолонути.