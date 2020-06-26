Вишневе варення з лимоном: рецепт варення з вишні на зиму

Рецепт варення з вишні та лимону -
1 год
2 порції
355 ккал
Рецепт варення з вишні та лимону/Смачно24
Варення з вишні можна назвати одним із найкорисніших та вітамінних. Якщо додати до варення менше цукру, його можна вживати навіть якщо ви пильно стежите за своєю фігурою. Пропонуємо вам приготувати заготовку варення з вишні та лимону на зиму. Смачного!
Інгредієнти
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Вишня
600 г
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Лимон
1 шт.
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Ром
50 мл
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Цукор
210 г
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Чорний шоколад
100 г
Рецепт приготування
1
Закип'ятіть цукор з лимонним соком та перетріть суміш з вишнею. Викладіть у каструлю, додайте ром і варіть 15 хвилин.
2
За кілька хвилин до повного приготування додайте шоколад і добре вимішайте. Після цього варення можна розливати по банках та закривати.