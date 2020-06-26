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Рецепт варення з вишні та лимону -

1 год

2 порції

355 ккал

0 / 5
Вишневе варення з лимоном: рецепт варення з вишні на зиму

Рецепт варення з вишні та лимону/Смачно24

Варення з вишні можна назвати одним із найкорисніших та вітамінних. Якщо додати до варення менше цукру, його можна вживати навіть якщо ви пильно стежите за своєю фігурою. Пропонуємо вам приготувати заготовку варення з вишні та лимону на зиму. Смачного!

Інгредієнти

  • Вишня

    600 г

  • Лимон

    1 шт.

  • Ром

    50 мл

  • Цукор

    210 г

  • Чорний шоколад

    100 г

Рецепт приготування

1

Закип'ятіть цукор з лимонним соком та перетріть суміш з вишнею. Викладіть у каструлю, додайте ром і варіть 15 хвилин.

2

За кілька хвилин до повного приготування додайте шоколад і добре вимішайте. Після цього варення можна розливати по банках та закривати.

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