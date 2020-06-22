Рецепт варення з вишні та шоколадом: карамелізовані вишні

Рецепт варення з вишні та шоколадом -
1 год
2 порції
350 ккал
Варення з вишні відрізняється дуже ніжним ароматом і смаком, під час його приготування ягоди карамелізуються і смакують просто неймовірно. Ми пропонуємо вам приготувати рецепт варення з вишні та чорного шоколаду на зиму. Смачного!
Інгредієнти
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Вишня
600 г
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Вода
50 мл
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Лимонний сік
1 ст. л.
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Ром
50 мл
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Цукор
200 г
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Чорний шоколад
100 г
Рецепт приготування
1
Видаліть з вишень кісточки, викладіть їх у каструлю та залийте водою. Додайте сік лимона та цукор й доведіть все до кипіння. Варіть варення на повільному вогні 20-25 хвилин. За бажанням додайте коньяк або ром.
2
Зніміть з плити, додайте у каструлю шоколад та розмішайте до повного розчинення. Після цього варення можна розливати по банках.