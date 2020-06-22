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Рецепт варення з вишні та шоколадом -

1 год

2 порції

350 ккал

0 / 5
Рецепт варення з вишні та шоколадом: карамелізовані вишні

Варення з вишні відрізняється дуже ніжним ароматом і смаком, під час його приготування ягоди карамелізуються і смакують просто неймовірно. Ми пропонуємо вам приготувати рецепт варення з вишні та чорного шоколаду на зиму. Смачного!

Інгредієнти

  • Вишня

    600 г

  • Вода

    50 мл

  • Лимонний сік

    1 ст. л.

  • Ром

    50 мл

  • Цукор

    200 г

  • Чорний шоколад

    100 г

Рецепт приготування

1

Видаліть з вишень кісточки, викладіть їх у каструлю та залийте водою. Додайте сік лимона та цукор й доведіть все до кипіння. Варіть варення на повільному вогні 20-25 хвилин. За бажанням додайте коньяк або ром.

2

Зніміть з плити, додайте у каструлю шоколад та розмішайте до повного розчинення. Після цього варення можна розливати по банках.

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