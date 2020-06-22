Рецепт варення з вишні та шоколадом: карамелізовані вишні

1

Видаліть з вишень кісточки, викладіть їх у каструлю та залийте водою. Додайте сік лимона та цукор й доведіть все до кипіння. Варіть варення на повільному вогні 20-25 хвилин. За бажанням додайте коньяк або ром.

2

Зніміть з плити, додайте у каструлю шоколад та розмішайте до повного розчинення. Після цього варення можна розливати по банках.