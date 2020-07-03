24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Рецепти заготовок Консервація Варення з вишні Рецепт варення з вишні та волоських горіхів

Рецепт варення з вишні та волоських горіхів -

3 год

2 порції

350 ккал

0 / 5
Вишневе варення з волоськими горіхами: рецепт варення з вишні

Рецепт варення з вишні/Смачно24

Що може бути смачніше варення з вишень та волоських горіхів? Це така смакота, повірте! Також, варення з вишень та горішків чудово підійде для начинки випічки та тортів. Смачного!

Інгредієнти

для варення

  • Вишня

    1 кг

  • Коричневий цукор

    500 г

  • Лимонний сік

    100 мл

  • Цукор

    500 г

Рецепт приготування

1

Горіхи вимийте, обсмажте і порубайте шматочками розмірами з кісточку.

2

Вишні без кісточок потрібно начинити горішками. Викладіть в каструлю шарами, пересипаючи цукром (обидва види поєднати відразу). Через 8-10 годин поставити на плиту та довести до кипіння. Потім остудити та знову довести до кипіння.

3

У процесі варіння варення потрібно помішувати й відразу прибирати піну. На останньому етапі додати лимонний сік, варення розлити по банках і закатати.

Українська кухня Кухні світу Варення з вишні Консервація Рецепти заготовок

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Класичний рецепт аджики на зиму

Ну хто ж не любить аджику, правда ж?! Такий пікантний і водночас ніжний смак помідорів, перцю та моркви з легенькими нотками чілі. Ммм... смакота. Заготуйте аджику на зиму разом з нами та ласуйте нею із задоволенням протягом сезону.

3 год

20 порцій

Консервація

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Вітамінні салати

Смачні десерти з полуниці без випікання для дітей

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Рецепт варення з полуниці та бананів на зиму Покрокове приготування домашнього варення з полуниці та бананів

3 год

2 порції

Українська
Рецепт консервованих персиків з коньяком на зиму Покроковий рецепт консервованих персиків з коньяком вдома на зиму

1 год

6 порцій

Консервовані персики
Як приготувати домашній квас: класичний рецепт Покрокове приготування домашнього квасу

12 год

1 порція

Літні напої