Вишневе варення з волоськими горіхами: рецепт варення з вишні

1

Горіхи вимийте, обсмажте і порубайте шматочками розмірами з кісточку.

2

Вишні без кісточок потрібно начинити горішками. Викладіть в каструлю шарами, пересипаючи цукром (обидва види поєднати відразу). Через 8-10 годин поставити на плиту та довести до кипіння. Потім остудити та знову довести до кипіння.

3

У процесі варіння варення потрібно помішувати й відразу прибирати піну. На останньому етапі додати лимонний сік, варення розлити по банках і закатати.