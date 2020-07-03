Вишневе варення з волоськими горіхами: рецепт варення з вишні

Рецепт варення з вишні та волоських горіхів -
3 год
2 порції
350 ккал
Рецепт варення з вишні/Смачно24
Що може бути смачніше варення з вишень та волоських горіхів? Це така смакота, повірте! Також, варення з вишень та горішків чудово підійде для начинки випічки та тортів. Смачного!
Інгредієнти
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Вишня
1 кг
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Коричневий цукор
500 г
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Лимонний сік
100 мл
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Цукор
500 г
Рецепт приготування
1
Горіхи вимийте, обсмажте і порубайте шматочками розмірами з кісточку.
2
Вишні без кісточок потрібно начинити горішками. Викладіть в каструлю шарами, пересипаючи цукром (обидва види поєднати відразу). Через 8-10 годин поставити на плиту та довести до кипіння. Потім остудити та знову довести до кипіння.
3
У процесі варіння варення потрібно помішувати й відразу прибирати піну. На останньому етапі додати лимонний сік, варення розлити по банках і закатати.