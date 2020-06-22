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Рецепт варення з вишні в мультиварці -

1 год

2 порції

320 ккал

0 / 5
Варення з вишні в мультиварці: швидкий рецепт варення

Варення з вишні в мультиварці – універсальний рецепт для тих, у кого мало часу на готування. Пропонуємо вам покроковий рецепт варення з вишень, який можна їсти з хлібом одразу після приготування, або ж заготовляти на зиму.

Інгредієнти

  • Вишня

    600 г

  • Цукор

    600 г

Рецепт приготування

1

Для варення слід вибрати солодкий сорт ягід. При купівлі вишні обирайте невеликий розмір, вона краще зберігає форму в процесі варки. Видаліть у вишні хвостики і ретельно промийте холодною водою. 

2

Видаліть з ягід кісточки. При великій кількості вишень для цієї процедури вам знадобиться спеціальна шпилька з отвором, яка допомагає швидко позбутися кісточок. 

3

Акуратно викладіть ягоди в чашу мультиварки. Всипте зверху цукор. Вишня відразу пустить сік, тому можна не залишати інгредієнти настоюватися.

4

Встановіть на 20 хвилин режим "гасіння". При такому неактивному кипінні варення отримає потрібну консистенцію. Потім слід зібрати пінку. Варення необхідно декілька разів перемішати під час приготування.

5

Якщо сироп добре застигає на ложці або тарілці, то варення повністю готове. В іншому випадку його потрібно ще трохи проварити.

6

Гаряче варення залийте в стерильну банку і закрутіть кип'яченою кришкою. Так варення зможе простояти всю зиму і не зіпсуватися. Закривати варення в банки необов'язково. Ви можете остудити вишню і подавати її до чаю з булочками або використовувати для приготування інших десертів.

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