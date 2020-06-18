Рецепт варення з вишні з кісточками – вишеневе варення на зиму

Рецепт варення з вишні/Смачно24

Варення з вишні – це не тільки смачний, але ще і дуже корисний десерт, адже при його приготуванні зберігається велика кількість корисних речовин.

Готову консервацію з вишні можна використовувати до чаю, випічки або у якості декору. Гайда готувати разом зі Смачно 24!