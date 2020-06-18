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Рецепт варення з вишні з кісточками -

1 год

2 порції

360 ккал

0 / 5
Рецепт варення з вишні з кісточками – вишеневе варення на зиму

Рецепт варення з вишні/Смачно24

Варення з вишні – це не тільки смачний, але ще і дуже корисний десерт, адже при його приготуванні зберігається велика кількість корисних речовин.

Готову консервацію з вишні можна використовувати до чаю, випічки або у якості декору. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для варення

  • Вишня

    1 кг

  • Цукор

    1 кг

Рецепт приготування

1

Залийте вишню водою та залишіть на 10-15 хвилин. Пропорції в цьому рецепті 1:1 (вишня – цукор). Тож якщо хочете більше варення – пропорційно збільшуйте кількість інгредієнтів. На кожен кілограм цукру вам знадобиться 1 склянка води.

2

Залийте цукор водою та зваріть цукровий сироп, цукор має повністю розчинитися. В киплячий сироп викладіть висушену паперовими рушниками вишню та виключіть вогонь, залиште настоюватись 6-7 хвилин.

3

Вийміть вишні шумівкою з сиропу. Доведіть сироп знову до кипіння і знову викладіть вишню. Всього це треба зробити тричі. Якщо вишня не довариться за три рази – проваріть її на повільному вогні ще хвилин 10-15. Після цього викладайте варення у попередньо простерилізовані банки.

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