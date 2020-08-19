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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт яблучного пирога на кефірі з манкою

Рецепт яблучного пирога на кефірі з манкою -

50 хв

5 порцій

308 ккал

0 / 5
Рецепт яблучного пирога на кефірі з манкою – відео

Як приготувати яблучний пиріг з манкою/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачний та легкий у приготуванні яблучний пиріг з манкою. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для випічки

  • Кефір

    500 мл

  • Майонез

    2 ст. л.

  • Манна крупа

    1,5 склянки

  • Борошно пшеничне

    1/2 склянки

  • Цукор

    1 склянка

  • Вершкове масло

    40 г

  • Сода

    1/2 ч. л.

  • Яблука

    2-3 шт.

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

У миску налийте кефір кімнатної температури, додаємо до нього яйця та майонез – перемішуємо.

2

У іншій глибокій мисці змішуємо всі сухі інгредієнти: цукор, борошно та манку. Тонкою цівкою влийте в миску яєчну суміш, перемішуємо та накриваємо харчовою плівкою.

3

Розтопіть вершкове масло та всипте соду. Через 50 хвилин додайте до тіста масло та вимішайте тісто.

4

Ретельно змастіть форму для випікання вершковим маслом та присипте борошном. Яблука наріжте дрібним кубиком.

5

Половину тіста вилийте у форму для випікання пирога, зверху покладіть яблука та залийте залишками тіста.

6

Випікайте пиріг 30-40 хвилин при 180 градусах. Смачного!

Поради щодо приготування

Рецепт яблучного пирога з манкою – відео:

 

Солодка випічка Десерти

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