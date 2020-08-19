Рецепт яблучного пирога на кефірі з манкою – відео

Рецепт яблучного пирога на кефірі з манкою -
50 хв
5 порцій
308 ккал
Як приготувати яблучний пиріг з манкою/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачний та легкий у приготуванні яблучний пиріг з манкою. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Кефір
500 мл
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Майонез
2 ст. л.
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Манна крупа
1,5 склянки
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Борошно пшеничне
1/2 склянки
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Цукор
1 склянка
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Вершкове масло
40 г
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Сода
1/2 ч. л.
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Яблука
2-3 шт.
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
У миску налийте кефір кімнатної температури, додаємо до нього яйця та майонез – перемішуємо.
2
У іншій глибокій мисці змішуємо всі сухі інгредієнти: цукор, борошно та манку. Тонкою цівкою влийте в миску яєчну суміш, перемішуємо та накриваємо харчовою плівкою.
3
Розтопіть вершкове масло та всипте соду. Через 50 хвилин додайте до тіста масло та вимішайте тісто.
4
Ретельно змастіть форму для випікання вершковим маслом та присипте борошном. Яблука наріжте дрібним кубиком.
5
Половину тіста вилийте у форму для випікання пирога, зверху покладіть яблука та залийте залишками тіста.
6
Випікайте пиріг 30-40 хвилин при 180 градусах. Смачного!
Поради щодо приготування
Рецепт яблучного пирога з манкою – відео: