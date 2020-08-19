Рецепт яблучного пирога на кефірі з манкою – відео

1

У миску налийте кефір кімнатної температури, додаємо до нього яйця та майонез – перемішуємо.

2

У іншій глибокій мисці змішуємо всі сухі інгредієнти: цукор, борошно та манку. Тонкою цівкою влийте в миску яєчну суміш, перемішуємо та накриваємо харчовою плівкою.

3

Розтопіть вершкове масло та всипте соду. Через 50 хвилин додайте до тіста масло та вимішайте тісто.

4

Ретельно змастіть форму для випікання вершковим маслом та присипте борошном. Яблука наріжте дрібним кубиком.

5

Половину тіста вилийте у форму для випікання пирога, зверху покладіть яблука та залийте залишками тіста.

6

Випікайте пиріг 30-40 хвилин при 180 градусах. Смачного!