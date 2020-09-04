Різотто з гарбузом – рецепт – що приготувати з гарбуза

1

Ретельно помийте та почистіть гарбуз від шкірки та насіння. М’якоть гарбуза наріжте на невеликі шматочки.

2

У каструлі розтопіть вершкове масло та обсмажте на ньому гарбуз. Накрийте каструлю кришкою та тушіть його на середньому вогні до м'якості близько 12 хвилин.

3

Додайте до гарбуза спецій: сіль, перець, ваніль та корицю. Всипте в каструлю рис та ретельно перемішайте.

4

Влийте до каструлі вино та тушкуйте до його повного поглинання рисом.

5

Невеликими порціями вливайте до страви киплячу воду або овочевий бульйон. Готуйте страву до повної готовності та м’якості рису.

6

Посипте різотто сиром та одразу подавайте страву до столу. Смачного!