Різотто з гарбузом – рецепт – що приготувати з гарбуза

Рецепт різотто з гарбузом: смачна та корисна страва -
45 хв
4 порції
308 ккал
Як приготувати різотто з гарбузом/Смачно24
Надзвичайно смачна та корисна страва з гарбуза та рису легка у приготуванні й чудово смакує, як на сніданок, так і на обід. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Біле вино
50 мл
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Ваніль
за смаком
-
Мелена кориця
за смаком
-
Рис Арборіо
1 склянка
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Цукор
за смаком
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Вершкове масло
2 ст. л.
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Сіль
за смаком
-
Сир Пармезан
50 г
-
Гарбуз
300 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте та почистіть гарбуз від шкірки та насіння. М’якоть гарбуза наріжте на невеликі шматочки.
2
У каструлі розтопіть вершкове масло та обсмажте на ньому гарбуз. Накрийте каструлю кришкою та тушіть його на середньому вогні до м'якості близько 12 хвилин.
3
Додайте до гарбуза спецій: сіль, перець, ваніль та корицю. Всипте в каструлю рис та ретельно перемішайте.
4
Влийте до каструлі вино та тушкуйте до його повного поглинання рисом.
5
Невеликими порціями вливайте до страви киплячу воду або овочевий бульйон. Готуйте страву до повної готовності та м’якості рису.
6
Посипте різотто сиром та одразу подавайте страву до столу. Смачного!