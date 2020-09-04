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Рецепт різотто з гарбузом: смачна та корисна страва -

45 хв

4 порції

308 ккал

0 / 5
Різотто з гарбузом – рецепт – що приготувати з гарбуза

Як приготувати різотто з гарбузом/Смачно24

Надзвичайно смачна та корисна страва з гарбуза та рису легка у приготуванні й чудово смакує, як на сніданок, так і на обід. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Біле вино

    50 мл

  • Ваніль

    за смаком

  • Мелена кориця

    за смаком

  • Рис Арборіо

    1 склянка

  • Цукор

    за смаком

  • Вершкове масло

    2 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Сир Пармезан

    50 г

  • Гарбуз

    300 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте та почистіть гарбуз від шкірки та насіння. М’якоть гарбуза наріжте на невеликі шматочки.

2

У каструлі розтопіть вершкове масло та обсмажте на ньому гарбуз. Накрийте каструлю кришкою та тушіть його на середньому вогні до м'якості близько 12 хвилин.

3

Додайте до гарбуза спецій: сіль, перець, ваніль та корицю. Всипте в каструлю рис та ретельно перемішайте.

4

Влийте до каструлі вино та тушкуйте до його повного поглинання рисом.

5

Невеликими порціями вливайте до страви киплячу воду або овочевий бульйон. Готуйте страву до повної готовності та м’якості рису.

6

Посипте різотто сиром та одразу подавайте страву до столу. Смачного!

Другі страви Гарніри з овочів

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