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Смачно 24 Перші страви Овочеві супи Рецепт домашнього розсольника: швидко та смачно

Рецепт домашнього розсольника: швидко та смачно -

2 год

6 порцій

42 ккал

0 / 5

Як приготувати розсольник/Смачно24

Розсольник – доволі специфічний суп, він солений та готується на субпродуктах, таких, як тельбухи, нирки та пупки. Проте, сьогодні, більшість господинь готують розсольник на м’ясному бульйоні та з додаванням розсолу з огірків. Це ідеальний варіант для людей, які – не великі шанувальники субпродуктів.

Смачно 24 пропонує вам приготувати розсольник на м’ясному бульйоні та з рисом. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Яловичина

    500 г

  • Зелень (улюблена)

    за смаком

  • Картопля

    4 шт.

  • Лавровий лист

    2 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Мариновані огірки

    6 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Рис довгозернистий

    1/2 склянки

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Для насиченого смаку та аромату розсольнику потрібно приготувати бульйон на м’ясі. У велику каструлю наберіть води, м’ясо наріжте на невеликі шматочки та додайте в каструлю з водою. 

2

Помийте та почистіть картоплю, зніміть шкірку та поріжте кубиками. Додайте картоплю до м’ясного бульйону, посоліть, покладіть лаврові листи. Промийте рис та висипте його в каструлю з бульйоном, перемішайте.

3

Для овочевої засмажки помийте цибулю та моркву, почистіть та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку, змастіть її олією та підсмажте овочі до золотої скоринки. Мариновані огірки почистіть від твердої шкірки, м’якоть натріть на тертці та разом з овочевою засмажкою висипте до бульйону. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

4

Варіть суп кілька хвилин до готовності, поперчіть, виключіть вогонь під бульйоном та залиште на 10 хвилин настоятись під кришкою. Подрібніть зелень та посипте розсольник. Спробуйте готовий суп на спеції, якщо він не досолений – досоліть. Смачного!

Поради щодо приготування

Солити розсольник потрібно в самому кінці приготування, щоб не пересолити суп. 

Перші страви Овочеві супи

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