1

Для насиченого смаку та аромату розсольнику потрібно приготувати бульйон на м’ясі. У велику каструлю наберіть води, м’ясо наріжте на невеликі шматочки та додайте в каструлю з водою.

2

Помийте та почистіть картоплю, зніміть шкірку та поріжте кубиками. Додайте картоплю до м’ясного бульйону, посоліть, покладіть лаврові листи. Промийте рис та висипте його в каструлю з бульйоном, перемішайте.

3

Для овочевої засмажки помийте цибулю та моркву, почистіть та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку, змастіть її олією та підсмажте овочі до золотої скоринки. Мариновані огірки почистіть від твердої шкірки, м’якоть натріть на тертці та разом з овочевою засмажкою висипте до бульйону. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

4

Варіть суп кілька хвилин до готовності, поперчіть, виключіть вогонь під бульйоном та залиште на 10 хвилин настоятись під кришкою. Подрібніть зелень та посипте розсольник. Спробуйте готовий суп на спеції, якщо він не досолений – досоліть. Смачного!