Рулети з баклажанів з домашнім сиром: рецепт холодної закуски

Рецепт рулетів з баклажанів та домашнього сиру -
45 хв
8 порцій
290 ккал
Як приготувати рулети з баклажанів/Смачно24
Швидка, смачна та універсальна холодна закуска для обіднього або святкового столу. Приготуйте закуску з баклажанів для родини або друзів – вони будуть в захваті, ми гарантуємо!
Інгредієнти
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Баклажан
2 шт.
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Волоські горіхи
30 г
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Домашній сир
300 г
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Майонез
за смаком
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Часник
2-3 зубчики
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте баклажани, наріжте їх довгими скибочками та засоліть, щоб вони пустили сік й віддали гіркоту. Відіжміть зайву вологу з баклажанів та викладіть їх на деко змащене олією або просто на пергамент для випікання. Запікайте скибочки баклажанів 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.
2
Домашній сир перетріть через сито або подрібніть у блендері до однорідної маси. Додайте до сиру вичавлені через прес зубчики часнику та майонез за смаком.
3
Підсмажте волоські горіхи на сухій сковорідці та подрібніть. Додайте горішки до сирної начинки та перемішайте.
4
Начиніть скибочки баклажанів сирною начинкою та загорніть у рулетики. Подавайте до столу рясно притрусивши свіжою зеленню. Смачного!