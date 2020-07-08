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Рецепт рулетів з баклажанів та домашнього сиру -

45 хв

8 порцій

290 ккал

0 / 5
Рулети з баклажанів з домашнім сиром: рецепт холодної закуски

Як приготувати рулети з баклажанів/Смачно24

Швидка, смачна та універсальна холодна закуска для обіднього або святкового столу. Приготуйте закуску з баклажанів для родини або друзів  – вони будуть в захваті, ми гарантуємо!

Інгредієнти

для страви

  • Баклажан

    2 шт.

  • Волоські горіхи

    30 г

  • Домашній сир

    300 г

  • Майонез

    за смаком

  • Часник

    2-3 зубчики

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте баклажани, наріжте їх довгими скибочками та засоліть, щоб вони пустили сік й віддали гіркоту. Відіжміть зайву вологу з баклажанів та викладіть їх на деко змащене олією або просто на пергамент для випікання. Запікайте скибочки баклажанів 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. 

2

Домашній сир перетріть через сито або подрібніть у блендері до однорідної маси. Додайте до сиру вичавлені через прес зубчики часнику та майонез за смаком.

3

Підсмажте волоські горіхи на сухій сковорідці та подрібніть. Додайте горішки до сирної начинки та перемішайте.

4

Начиніть скибочки баклажанів сирною начинкою та загорніть у рулетики. Подавайте до столу рясно притрусивши свіжою зеленню. Смачного!

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