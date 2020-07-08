Рулети з баклажанів з домашнім сиром: рецепт холодної закуски

1

Ретельно помийте баклажани, наріжте їх довгими скибочками та засоліть, щоб вони пустили сік й віддали гіркоту. Відіжміть зайву вологу з баклажанів та викладіть їх на деко змащене олією або просто на пергамент для випікання. Запікайте скибочки баклажанів 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.

2

Домашній сир перетріть через сито або подрібніть у блендері до однорідної маси. Додайте до сиру вичавлені через прес зубчики часнику та майонез за смаком.

3

Підсмажте волоські горіхи на сухій сковорідці та подрібніть. Додайте горішки до сирної начинки та перемішайте.

4

Начиніть скибочки баклажанів сирною начинкою та загорніть у рулетики. Подавайте до столу рясно притрусивши свіжою зеленню. Смачного!