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Рецепт рулетів з баклажана та помідорів -

45 хв

10 порцій

160 ккал

0 / 5
Рулети з баклажанів з помідорами – рецепт холодної закуски

Як приготувати рулети з баклажана і помідорів/Смачно24

Рулетики з баклажана – це завжди смачна, швидка та оригінальна закуска, як для святкового столу, так й для буденного. Смачно 24 підготував для вас легкий рецепт холодної закуски з баклажана і помідорів на кожен день. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Баклажан

    2 шт.

  • Майонез

    100 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Помідор

    4 шт.

  • Кріп (зелень)

    за смаком

  • Часник

    2-3 зубчики

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо баклажани, нарізаємо їх довгими скибочками та натираємо сіллю. Залишаємо їх на кілька хвилин, щоб вийшла гіркота.

2

На деко для випікання викладіть пергамент, збризніть олією та запечіть баклажани близько 10-12 хвилин при 180 градусах. Готові скибочки баклажанів охолодіть.

3

У окремій мисочці змішайте подрібнений кріп, майонез, чорний мелений перець та вичавлений часник. Помийте помідори та наріжте їх півкільцями.

4

Змастіть скибочку запеченого баклажана приготованим соусом, викладіть шматочок помідора та загорніть все в рулет. Готові рулетики з баклажана і помідорів подавайте до столу одразу, як закінчили їх формувати. Смачного!

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