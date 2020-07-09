Рулети з баклажанів з помідорами – рецепт холодної закуски

Рецепт рулетів з баклажана та помідорів -
45 хв
10 порцій
160 ккал
Як приготувати рулети з баклажана і помідорів/Смачно24
Рулетики з баклажана – це завжди смачна, швидка та оригінальна закуска, як для святкового столу, так й для буденного. Смачно 24 підготував для вас легкий рецепт холодної закуски з баклажана і помідорів на кожен день. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Баклажан
2 шт.
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Майонез
100 г
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Мелений чорний перець
за смаком
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Помідор
4 шт.
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Кріп (зелень)
за смаком
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Часник
2-3 зубчики
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо баклажани, нарізаємо їх довгими скибочками та натираємо сіллю. Залишаємо їх на кілька хвилин, щоб вийшла гіркота.
2
На деко для випікання викладіть пергамент, збризніть олією та запечіть баклажани близько 10-12 хвилин при 180 градусах. Готові скибочки баклажанів охолодіть.
3
У окремій мисочці змішайте подрібнений кріп, майонез, чорний мелений перець та вичавлений часник. Помийте помідори та наріжте їх півкільцями.
4
Змастіть скибочку запеченого баклажана приготованим соусом, викладіть шматочок помідора та загорніть все в рулет. Готові рулетики з баклажана і помідорів подавайте до столу одразу, як закінчили їх формувати. Смачного!