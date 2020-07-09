Рулети з баклажанів з помідорами – рецепт холодної закуски

1

Ретельно миємо баклажани, нарізаємо їх довгими скибочками та натираємо сіллю. Залишаємо їх на кілька хвилин, щоб вийшла гіркота.

2

На деко для випікання викладіть пергамент, збризніть олією та запечіть баклажани близько 10-12 хвилин при 180 градусах. Готові скибочки баклажанів охолодіть.

3

У окремій мисочці змішайте подрібнений кріп, майонез, чорний мелений перець та вичавлений часник. Помийте помідори та наріжте їх півкільцями.

4

Змастіть скибочку запеченого баклажана приготованим соусом, викладіть шматочок помідора та загорніть все в рулет. Готові рулетики з баклажана і помідорів подавайте до столу одразу, як закінчили їх формувати. Смачного!