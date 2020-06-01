Рулети з кабачками та куркою в духовці: покроковий рецепт

1

Молоді кабачки помийте, обсушіть, зніміть з них шкірку і наріжте вздовж смужками шириною 0,5 см. Сир натріть на тертці.

2

Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко застеліть папером для випічки, викладіть на нього смужки кабачків, змастіть оливковою олією і посоліть. Поставте кабачки в духовку на 5 хвилин.

3

У цей час підготуйте куряче філе. Грудку наріжте тонкими смужками, відбийте, додайте сіль і перець за смаком.

4

Часник дрібно наріжте або пропустіть через прес, додайте до курки та залишіть на 10 хвилин замаринуватися.

5

Кабачки дістаньте з духовки, на кожну смужку зверху викладіть курку, посипте тертим сиром, мілко порізаним базиліком і акуратно згорніть в тугі рулетики. Запікайте в духовці ще 30 хвилин.