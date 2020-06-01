Рулети з кабачками та куркою в духовці: покроковий рецепт

Рулетики з кабачками та куркою: смачний рецепт -
1 год 10 хв
12 порцій
44 ккал
Рецепт рулетів з кабачків/Смачно24
Рулетики з кабачків з ніжною куркою нанизуються на шпажки, як маленькими шашлички, і готуються в духовці або на решітці. Смачно 24 пропонує вам приготувати низькокалорійну закуску до святкового або буденного столу. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Базилік (зелень)
2-3 листочки
-
Кабачок
3 шт.
-
Куряче філе
300 г
-
Оливкова олія
30 г
-
Твердий сир
60 г
-
Часник
2 зубчик
Рецепт приготування
1
Молоді кабачки помийте, обсушіть, зніміть з них шкірку і наріжте вздовж смужками шириною 0,5 см. Сир натріть на тертці.
2
Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко застеліть папером для випічки, викладіть на нього смужки кабачків, змастіть оливковою олією і посоліть. Поставте кабачки в духовку на 5 хвилин.
3
У цей час підготуйте куряче філе. Грудку наріжте тонкими смужками, відбийте, додайте сіль і перець за смаком.
4
Часник дрібно наріжте або пропустіть через прес, додайте до курки та залишіть на 10 хвилин замаринуватися.
5
Кабачки дістаньте з духовки, на кожну смужку зверху викладіть курку, посипте тертим сиром, мілко порізаним базиліком і акуратно згорніть в тугі рулетики. Запікайте в духовці ще 30 хвилин.
Поради щодо приготування
Використовуйте тільки тверді сорти овочів. Наприклад, італійські цукіні не розповзуться при приготуванні.
У холодну пору року, коли овочі вдається придбати тільки заморожені, можна робити кабачки з куркою і сиром за цим рецептом, але не закручувати їх в рулетики, а розкладати шарами.
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