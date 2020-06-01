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Рулетики з кабачками та куркою: смачний рецепт -

1 год 10 хв

12 порцій

44 ккал

0 / 5
Рулети з кабачками та куркою в духовці: покроковий рецепт

Рецепт рулетів з кабачків/Смачно24

Рулетики з кабачків з ніжною куркою нанизуються на шпажки, як маленькими шашлички, і готуються в духовці або на решітці. Смачно 24 пропонує вам приготувати низькокалорійну закуску до святкового або буденного столу. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для рулетиків

  • Базилік (зелень)

    2-3 листочки

  • Кабачок

    3 шт.

  • Куряче філе

    300 г

  • Оливкова олія

    30 г

  • Твердий сир

    60 г

  • Часник

    2 зубчик

Рецепт приготування

1

Молоді кабачки помийте, обсушіть, зніміть з них шкірку і наріжте вздовж смужками шириною 0,5 см. Сир натріть на тертці.

2

Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко застеліть папером для випічки, викладіть на нього смужки кабачків, змастіть оливковою олією і посоліть. Поставте кабачки в духовку на 5 хвилин.

3

У цей час підготуйте куряче філе. Грудку наріжте тонкими смужками, відбийте, додайте сіль і перець за смаком. 

4

Часник дрібно наріжте або пропустіть через прес, додайте до курки та залишіть на 10 хвилин замаринуватися.

5

Кабачки дістаньте з духовки, на кожну смужку зверху викладіть курку, посипте тертим сиром, мілко порізаним базиліком і акуратно згорніть в тугі рулетики. Запікайте в духовці ще 30 хвилин.

Поради щодо приготування

Використовуйте тільки тверді сорти овочів. Наприклад, італійські цукіні не розповзуться при приготуванні.

У холодну пору року, коли овочі вдається придбати тільки заморожені, можна робити кабачки з куркою і сиром за цим рецептом, але не закручувати їх в рулетики, а розкладати шарами.

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