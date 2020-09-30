Рибні палички – рецепт з фото для дітей – як готувати вдома

Рибні палички: рецепт для дітей від Євгена Клопотенко -
40 хв
4 порції
110 ккал
Як приготувати рибні палички для дітей/Смачно24
Погодьтесь, що діти на відріз відмовляються їсти рибу, як би ви її не приготували та не замаскували. Український шеф-кухар Євген Клопотенко впевнений, що знайшов вихід із цієї складної ситуації. Кулінар пропонує рецепт рибних паличок в духовці, а щоб вони смакували вашій дитині ще більше, подавайте їх з ніжним йогуртовим соусом зі свіжою зеленню. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Йогурт
200 мл
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Лимонний сік
1 ст. л.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Борошно пшеничне
150 г
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Панірувальні сухарі
1,5 склянки
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Петрушка (зелень)
за смаком
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Сіль
за смаком
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Філе риби Мінтай
2 шт.
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Яєчний жовток
1 шт.
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Філе риби пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером до однорідної маси. Готовий фарш з риби посоліть та поперчіть, додайте панірувальні сухарі та жовток. Ретельно вимішайте масу руками до однорідності.
2
Для панірування рибних паличок підготуйте дві тарілки. В одну вибийте куряче яйце та злегка збийте виделкою, в другу – панірувальні сухарі. Сформуйте рибні палички та занурте в яйце, далі в парувальні сухарі, знову в яйце й обваляйте в сухарях.
3
Сформовані рибні палички викладіть на деко вкрите пергаментом для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте смаколики протягом 20-25 хвилин до утворення золотистої скоринки.
4
Свіжу зелень петрушки помийте водою, просушіть на паперовому рушнику та дрібно подрібніть ножем. Для соусу візьміть білий грецький йогурт або приготуйте його вдома. Змішайте йогурт з зеленню, додайте спецій та перемішайте. Готові рибні палички подавайте з соусом. Смачного!