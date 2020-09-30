Рибні палички – рецепт з фото для дітей – як готувати вдома

1

Філе риби пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером до однорідної маси. Готовий фарш з риби посоліть та поперчіть, додайте панірувальні сухарі та жовток. Ретельно вимішайте масу руками до однорідності.

2

Для панірування рибних паличок підготуйте дві тарілки. В одну вибийте куряче яйце та злегка збийте виделкою, в другу – панірувальні сухарі. Сформуйте рибні палички та занурте в яйце, далі в парувальні сухарі, знову в яйце й обваляйте в сухарях.

3

Сформовані рибні палички викладіть на деко вкрите пергаментом для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте смаколики протягом 20-25 хвилин до утворення золотистої скоринки.

4

Свіжу зелень петрушки помийте водою, просушіть на паперовому рушнику та дрібно подрібніть ножем. Для соусу візьміть білий грецький йогурт або приготуйте його вдома. Змішайте йогурт з зеленню, додайте спецій та перемішайте. Готові рибні палички подавайте з соусом. Смачного!