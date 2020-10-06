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Пісний рибний суп: домашній рецепт -

35 хв

4 порції

80 ккал

0 / 5
Рибний суп – пісний рцепт – суп рибний з лососем або хеком

Як приготувати рибний суп вдома/ Смачно 24

Смачно 24 підготував для вас покроковий рецепт домашнього рибного супу, який чудово підійде для посту. Рибний суп низькокалорійний та швидкий у приготуванні. Для приготування рибного супу можна обрати як хек, так і лосось. Гайда готувати!

Інгредієнти

для супу

  • Вода

    1,5 л

  • Запашний перець горошком

    3 шт.

  • Картопля

    3 шт.

  • Лавровий лист

    1 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Морква

    1 шт.

  • Петрушка (зелень)

    2 гілочки

  • Кріп (зелень)

    2 гілочки

  • Хек

    400 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте рибу, якщо ви придбали заморожену – заздалегідь її розморозьте. Філе риби наріжте середніми шматками та збризніть лимонним соком.  

2

Для приготування рибного бульйону відваріть хек у підсоленій воді з лавровим листком та чорним перцем горошком. Як тільки вода почне кипіти, зменште вогонь та варіть 10-15 хвилин. 

3

Помийте овочі водою, почистіть від шкірки та наріжте дрібним кубиком картоплю. Почищену моркву натріть на тертці, цибулю – дрібно пошинкуйте. Додайте овочі та зелень до бульйону, посоліть рибний суп за смаком. Смачного!

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