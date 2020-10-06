Рибний суп – пісний рцепт – суп рибний з лососем або хеком

Пісний рибний суп: домашній рецепт -
35 хв
4 порції
80 ккал
Як приготувати рибний суп вдома/ Смачно 24
Смачно 24 підготував для вас покроковий рецепт домашнього рибного супу, який чудово підійде для посту. Рибний суп низькокалорійний та швидкий у приготуванні. Для приготування рибного супу можна обрати як хек, так і лосось. Гайда готувати!
Інгредієнти
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Вода
1,5 л
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Запашний перець горошком
3 шт.
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Картопля
3 шт.
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Лавровий лист
1 шт.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Морква
1 шт.
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Петрушка (зелень)
2 гілочки
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Кріп (зелень)
2 гілочки
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Хек
400 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте рибу, якщо ви придбали заморожену – заздалегідь її розморозьте. Філе риби наріжте середніми шматками та збризніть лимонним соком.
2
Для приготування рибного бульйону відваріть хек у підсоленій воді з лавровим листком та чорним перцем горошком. Як тільки вода почне кипіти, зменште вогонь та варіть 10-15 хвилин.
3
Помийте овочі водою, почистіть від шкірки та наріжте дрібним кубиком картоплю. Почищену моркву натріть на тертці, цибулю – дрібно пошинкуйте. Додайте овочі та зелень до бульйону, посоліть рибний суп за смаком. Смачного!