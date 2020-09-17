1

Нарізати зелену цибулю. Часник почистити від лушпиння та нарізати великими шматками.

2

Розігріти у каструлі оливкову олію і 30 г вершкового масла, тушкувати цибулю на повільному вогні близько 2 хвилин.

3

Коли цибуля стане м'якою, додати часник та шпинат, все перемішати та тушкувати приблизно хвилину.

4

Всипати рис, ще раз все перемішати, поперчити, посолити за смаком і залити холодною водою так, щоб вона на два пальці покривала рис. Накрити кришкою і готувати на повільному вогні 15 хвилин.

5

В кінці додати вершкове масло і знову все перемішати.

6

Перед подачею за бажанням можна натерти твердий сир або м'який кисломолочний і посипати зверху на розкладений по тарілці рис зі шпинатом.