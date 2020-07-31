Поради щодо приготування

До салату чудово підійдуть консерви зі скумбрії, горбуші, сьомги, сайри або ставриди. Краще, якщо це буде риба у власному соку, а не в олії.

Інгредієнти краще натерти на дрібній тертці (крім цибулі та риби). Таким чином салат буде ніжнішим на смак.

Викладаючи шари салату, не варто їх утрамбовувати та приминати. Це дозволить салату бути більш пишним.

Не варіть куряче яйце занадто довго. Варити яйце потрібно не більше 5 хвилин, після закипання.

200 г твердого сиру можна замінити на 2 плавлених сирки.

Для сервірування салату краще брати прозору салатницю, яка дозволить бачити шари салату. Це додасть йому святковий вигляд.