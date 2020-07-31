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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Салат "Мімоза": рецепт

Салат "Мімоза": рецепт -

50 хв

5 порцій

110 ккал

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Як приготувати салат “Мімоза”/Смачно24

Салат "Мімоза" – один з найпопулярніших салатів на кожному святковому столі. Таку назву салат отримав через те, що після приготування страви він схожий на квітку мімозу. Салат для приготування доступний кожному, адже складається з таких інгредієнтів, які є у кожного вдома.

Основними інгредієнтами класичного рецепта салату є консервована риба, куряче яйце, майонез, сир, цибуля, морква та картопля. Приготування не займає багато часу і зусиль. Смак салату подобається майже кожному, хто коли-небудь пробував його. 

Інгредієнти

Для салату

  • Картопля

    4 шт.

  • Консервована риба

    1 банка

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Майонез

    100 г

  • Мелений чорний перець

    1 за смаком

  • Морква

    4 шт.

  • Сіль

    1 за смаком

  • Твердий сир

    200 г

  • Яйце

    4 шт.

Рецепт приготування

1

Картоплю і моркву відваріть та натріть на великій тертці. Сир також натріть на великій тертці.

2

Зваріть яйця, відокремивши білки від жовтків. Білки натріть на великій тертці, жовтки – на дрібній. Консерву розімніть виделкою та змішайте з подрібненою цибулею.

3

Викладіть інгредієнти в салатницю шарами, кожен шар перемащуючи майонезом, в такій послідовності: картопля, сир, курячий білок, консерва з цибулею, морква, жовток.

4

Поставте салат до холодильника на 2‒3 години. Перед подаванням до столу прикрасіть зеленню.

Поради щодо приготування

До салату чудово підійдуть консерви зі скумбрії, горбуші, сьомги, сайри або ставриди. Краще, якщо це буде риба у власному соку, а не в олії.

Інгредієнти краще натерти на дрібній тертці (крім цибулі та риби). Таким чином салат буде ніжнішим на смак. 

Викладаючи шари салату, не варто їх утрамбовувати та приминати. Це дозволить салату бути більш пишним.

Не варіть куряче яйце занадто довго. Варити яйце потрібно не більше 5 хвилин, після закипання.

200 г твердого сиру можна замінити на 2 плавлених сирки.

Для сервірування салату краще брати прозору салатницю, яка дозволить бачити шари салату. Це додасть йому святковий вигляд.

Українська кухня Кухні світу Салати з рибою Салати

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