1

Стручкову фасольку бланшуйте 2 хвилини в підсоленій воді. Після приготування швидко охолодіть в холодній.

2

Зваріть курячі яйця, очистіть та розріжте на 4 частини.

3

Помийте помідори та розріжте на вісім частин.

4

Почистіть огірок від шкірки, розріжте поздовж на дві половинки та видаліть насіння. Огірок наріжте невеличкими шматочками.

5

Наріжте червоний болгарський перець тоненькими скибками.

6

Головки зеленої цибулі наріжте шматочками 2-2,5 сантиметри.

7

Філе маринованих анчоусів промийте під холодною водою та просушіть серветкою.

8

Очистіть часник, розріжте на дві половинки та натріть ним посуд, у якому будете подавати салат.

9

Всі інгредієнти викладіть в презентаційну тарілку, зверху викладіть маслини без кісточки.

10

Для приготування соусу збийте винний оцет, сіль та перець. Поступово додавайте до суміші оливкову олію та продовжуйте збивати.

11

Готовим соусом полийте салат Нісуаз. Смачного!