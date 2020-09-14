24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Салати Салати з рибою Салат "Шуба" з яблуками: смачний рецепт

Салат "Шуба" з яблуками: смачний рецепт -

45 хв

6 порцій

135 ккал

0 / 5

Готуємо салат “Шуба” з яблуками/Смачно24

Якщо вам набрид традиційний салат “Шуба” з оселедцем, і вам хочеться чогось нового – ми знаємо, як вам допомогти отримати бажане. Класичний салат “Шуба” з оселедцем теж має свої варіанти приготування, найцікавіший з усіх – це з додаванням яблук. Приготуйте салат “Шуба” з яблуками та здивуйте своїх рідних цікавим поєднанням смаків разом зі Смачно 24.

Інгредієнти

для салату

  • Картопля

    2 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Майонез

    120 г

  • Морква

    2 шт.

  • Оселедець

    250 г

  • Яблука

    2 шт.

  • Яйце

    5 шт.

Рецепт приготування

1

Відваріть картоплю і моркву у підсоленій воді до готовності. Натріть овочі на грубій тертці в окремі мисочки.

2

Помийте курячі яйця, відваріть їх сім хвилин у підсоленій воді та почистьте від шкарлупи. Розріжте яйця на половинки та розділіть жовток і білок.

3

Ретельно помийте яблука, зріжте шкірку та видаліть насіння з половинок. Почистьте цибулю та наріжте тоненькими кільцями.

4

Для формування салату оберіть глибоку салатницю з рівним дном. Викладіть в неї порізане філе оселедця шматочками, зверху – цибульку кільцями. Щедро змастіть шар майонезом.

5

Наступним шаром в салаті будуть яблука, їх потріть на грубій тертці одразу в салатницю та змастіть майонезом. Робити цей процес потрібно швидко, щоб яблуками не потемніли.

6

Викладіть картоплю, потім майонез, далі моркву і знову майонез. Майонезу не жалійте, адже від його кількості залежить соковитість вашого салату.

7

Натріть зверху на салат спочатку білок, розрівняйте його по всій площині салатниці. В серединку салатниці натріть жовток. Дайте готовому салату постояти в холодильнику годинку часу. Овочевим шарам необхідно трішки просякнутись майонезом. Смачного!

Салати з рибою Салати

Схожі рецепти

Салат "Мімоза": рецепт

Кожен може собі дозволити приготувату цю смакоту!

50 хв

5 порцій

Українська

Грецький салат від Джеймі Олівера: рецепт

Швидкий варіант салату на вечерю від відомого шеф-кухаря!

15 хв

4 порції

Овочеві салати

Рецепт на пікнік: смачний апельсиновий салат з оливками

Літо – це чудовий час для пікніків у парку чи лісі, для приготування смачних страв на грилі чи на вогнищі. Спробуйте оригінальний рецепт апельсинового салату з оливками, який зробить ваш пікнік ідеальним.

20 хв

2 порції

Другі страви

Салат "Цезар": класичний рецепт приготування

Як правильно готувати салат "Цезар" за класичним рецептом

40 хв

3 порції

Американська

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Шеф-кухарі

Останні рецепти

Чізкейк з гарбуза: покроковий рецепт десерту Витончена та легка у приготуванні страва

3 год

7 порцій

Чізкейки
Рецепт печінкового торту з курячої печінки Страва для святкового столу з покроковою інструкцією приготування

50 хв

6 порцій

Українська
Гарбузова каша з пшоном: рецепт Гарбуз і пшоно – ідеальне поєднання для приготування смачної та поживної страви

50 хв

4 порції

Другі страви