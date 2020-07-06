Салат Тбілісі – рецепт покрокового приготування

1

Відваріть м’ясо у підсоленій воді до готовності та охолодіть його у тарілці. Ретельно промийте консервовану червону квасолю водою та перекладіть її у глибоку салатницю.

2

Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте півкільцями та збризніть оцтом. Додайте цибульку до квасолі.

3

Болгарський перець та перець чилі наріжте тоненькою соломкою, попередньо очистивши від зерняток. Додайте в салатницю до решти інгредієнтів.

4

Відварене й охолоджене м’ясо наріжте шматочками або власноруч розділіть на волокна. Додайте в салатницю та перемішайте.

5

Дрібно наріжте свіжу зелень кінзи, волоський горіх підсмажте на сухій сковороді та дрібно наріжте. Посипте салат та знову перемішайте.

6

У окремій мисочці змішайте олію, спеції та перемішайте до однорідної маси. Додайте подрібнений часник та вимішайте салат із заправкою. Дайте салату настоятись 10-15 хвилин та подавайте до столу. Смачного!