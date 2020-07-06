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Смачно 24 Кухні світу Грузинська кухня Рецепт грузинського салату Тбілісі

Рецепт грузинського салату Тбілісі -

30 хв

4 порції

232 ккал

0 / 5
Салат Тбілісі – рецепт покрокового приготування

Як приготувати грузинський салат Тбілісі/Смачно24

Якщо ви ще не куштували грузинський салат Тбілісі – мерщій рушайте за інгредієнтами та приготуйте його на обід або вечерю. Повірте, цей салат стане вашим улюбленим на всіх вечірках та святкуваннях, а ще він не зашкодить вашій фігурі. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Болгарський перець

    1 шт.

  • Яловичина

    200 г

  • Волоські горіхи

    50 г

  • Кінза

    1 пучок

  • Червона цибуля

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    за смаком

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Перець чилі

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Оцет

    за смаком

  • Квасоля

    1 банка

  • Хмелі-сунелі

    за смаком

  • Часник

    1-2 зубчики

Рецепт приготування

1

Відваріть м’ясо у підсоленій воді до готовності та охолодіть його у тарілці. Ретельно промийте консервовану червону квасолю водою та перекладіть її у глибоку салатницю.

2

Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте півкільцями та збризніть оцтом. Додайте цибульку до квасолі.

3

Болгарський перець та перець чилі наріжте тоненькою соломкою, попередньо очистивши від зерняток. Додайте в салатницю до решти інгредієнтів.

4

Відварене й охолоджене м’ясо наріжте шматочками або власноруч розділіть на волокна. Додайте в салатницю та перемішайте.

5

Дрібно наріжте свіжу зелень кінзи, волоський горіх підсмажте на сухій сковороді та дрібно наріжте. Посипте салат та знову перемішайте.

6

У окремій мисочці змішайте олію, спеції та перемішайте до однорідної маси. Додайте подрібнений часник та вимішайте салат із заправкою. Дайте салату настоятись 10-15 хвилин та подавайте до столу. Смачного!

Грузинська кухня Кухні світу Салат з м'ясом Салати

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