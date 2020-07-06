Салат Тбілісі – рецепт покрокового приготування

Рецепт грузинського салату Тбілісі -
30 хв
4 порції
232 ккал
Як приготувати грузинський салат Тбілісі/Смачно24
Якщо ви ще не куштували грузинський салат Тбілісі – мерщій рушайте за інгредієнтами та приготуйте його на обід або вечерю. Повірте, цей салат стане вашим улюбленим на всіх вечірках та святкуваннях, а ще він не зашкодить вашій фігурі. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Болгарський перець
1 шт.
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Яловичина
200 г
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Волоські горіхи
50 г
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Кінза
1 пучок
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Червона цибуля
1 шт.
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Олія соняшникова
за смаком
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Перець чилі
за смаком
-
Сіль
за смаком
-
Оцет
за смаком
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Квасоля
1 банка
-
Хмелі-сунелі
за смаком
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Часник
1-2 зубчики
Рецепт приготування
1
Відваріть м’ясо у підсоленій воді до готовності та охолодіть його у тарілці. Ретельно промийте консервовану червону квасолю водою та перекладіть її у глибоку салатницю.
2
Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте півкільцями та збризніть оцтом. Додайте цибульку до квасолі.
3
Болгарський перець та перець чилі наріжте тоненькою соломкою, попередньо очистивши від зерняток. Додайте в салатницю до решти інгредієнтів.
4
Відварене й охолоджене м’ясо наріжте шматочками або власноруч розділіть на волокна. Додайте в салатницю та перемішайте.
5
Дрібно наріжте свіжу зелень кінзи, волоський горіх підсмажте на сухій сковороді та дрібно наріжте. Посипте салат та знову перемішайте.
6
У окремій мисочці змішайте олію, спеції та перемішайте до однорідної маси. Додайте подрібнений часник та вимішайте салат із заправкою. Дайте салату настоятись 10-15 хвилин та подавайте до столу. Смачного!