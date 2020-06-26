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Смачно 24 Кухні світу Американська кухня Салат "Цезар": класичний рецепт приготування

Салат "Цезар": класичний рецепт приготування -

40 хв

3 порції

246 ккал

0 / 5
Класичний салат Цезар – рецепт в домашніх умовах

Салат “Цезар”/Смачно24

Салат "Цезар" – одна із найпопулярніших страв у всьому світі! І це не дивлячись на те, що інгредієнти – дуже прості, а техніки приготування під силу кожному. Можливо, саме простота салату "Цезар" і є секретом його успіху – рецепт приготування страви далі в матеріалі.

Існує безліч рецептів приготування салату "Цезар", але він завжди залишається смачним і оригінальним завдяки своєрідному соусу, а також незмінним інгредієнтам – пармезану і білим сухариками.

Інгредієнти

для салату
  • Куряче філе

    400 г

  • Оливкова олія

    1 ст. л.

  • Перепелині яйця

    8 шт.

  • Помідор Черрі

    100 г

  • Салат Ромен

    500 г

  • Вершкове масло

    1 ст. л.

  • Сир Пармезан

    25 г

  • Хліб

    100 г

для соусу

  • Гірчиця в зернах

    2 ст. л.

  • Лимонний сік

    2 ст. л.

  • Оливкова олія

    1 ст. л.

  • Філе консервованих анчоусів

    4 шт.

  • Яєчний жовток

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Для сухарів: в глибокій мисці змішайте розтоплене вершкове масло та оливкову олію. Наріжте білий хліб на квадратики та вимішайте у мисці з цією масою, щоб кожен шматочок просочився маслом та олією. Додайте сіль та перець за смаком, знову перемішайте. Викладіть на деко хліб та запікайте 10 хвилин при температурі 180 градусів. Слідкуйте, щоб сухарі не згоріли.

2

Для заправки: в глибокій мисці розчавіть виделкою зубчики часнику з анчоусами. Посоліть, додайте перець, лимонний сік, гірчицю та яєчний жовток. Добре вимішайте, додаючи оливкову олію. Олію вливайте до отримання консистенції соусу.

3

Тепер можна збирати салат: промийте та обсушіть салат Ромен. Наріжте великими шматками та додайте до соусу. Зверху посипте сухарями та натріть сир пармезан.

4

Відваріть перепелині яйця. Охолодітьта розріжте на дві половинки.

5

Помідори черрі розріжте на половинки та викладіть на салат разом із яйцями.

6

Тоненько наріжте куряче філе скибками та підсмажте до золотої скоринки на пательні. Ще гарячі шматочки викладіть на салат та рясно посипте пармезаном.

Американська кухня Кухні світу Овочеві салати Салати

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