1

Для сухарів: в глибокій мисці змішайте розтоплене вершкове масло та оливкову олію. Наріжте білий хліб на квадратики та вимішайте у мисці з цією масою, щоб кожен шматочок просочився маслом та олією. Додайте сіль та перець за смаком, знову перемішайте. Викладіть на деко хліб та запікайте 10 хвилин при температурі 180 градусів. Слідкуйте, щоб сухарі не згоріли.

2

Для заправки: в глибокій мисці розчавіть виделкою зубчики часнику з анчоусами. Посоліть, додайте перець, лимонний сік, гірчицю та яєчний жовток. Добре вимішайте, додаючи оливкову олію. Олію вливайте до отримання консистенції соусу.

3

Тепер можна збирати салат: промийте та обсушіть салат Ромен. Наріжте великими шматками та додайте до соусу. Зверху посипте сухарями та натріть сир пармезан.

4

Відваріть перепелині яйця. Охолодітьта розріжте на дві половинки.

5

Помідори черрі розріжте на половинки та викладіть на салат разом із яйцями.

6

Тоненько наріжте куряче філе скибками та підсмажте до золотої скоринки на пательні. Ще гарячі шматочки викладіть на салат та рясно посипте пармезаном.