1

Відваріть буряк до готовності. Зніміть з нього шкірку та охолодіть. Моркву та картоплю відваріть в підсоленій воді до готовності в мундирах. Охолодіть овочі та почистіть від шкірки, наріжте середніми кубиками. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно поріжте.

2

Зцідіть воду з зеленого горошку та квашеної капусти. Викладіть всі інгредієнти в глибоку миску та ретельно перемішайте.

3

Поріжте дрібним кубиком квашені огірки та додайте до овочів. Посоліть салат та поцукруйте, влийте олії та ще раз ретельно перемішайте. Залиште готовий салат настоятись 20 хвилин.