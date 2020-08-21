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Рецепт вінегрету: пісний салат -

1 год

6 порцій

130 ккал

0 / 5

Як приготувати пісний вінегрет вдома/Смачно24

Салат вінегрет дуже ситний та чудово підійде до пісного столу. Вінегрет смакує з пряним чорним хлібом або грінками. Він складається із багатьох корисних овочів, а кислинкою в салаті є квашена капуста та огірок. Гайда готувати цей пісний салат разом зі Смачно 24

Інгредієнти

для салату
  • Зелений горошок

    200 г

  • Картопля

    4 шт.

  • Квашена капуста

    200 г

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Цукор

    1 дрібка

  • Буряк

    2 шт.

  • Квашений огірок

    3 шт.

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Відваріть буряк до готовності. Зніміть з нього шкірку та охолодіть. Моркву та картоплю відваріть в підсоленій воді до готовності в мундирах. Охолодіть овочі та почистіть від шкірки, наріжте середніми кубиками. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно поріжте.

2

Зцідіть воду з зеленого горошку та квашеної капусти. Викладіть всі інгредієнти в глибоку миску та ретельно перемішайте. 

3

Поріжте дрібним кубиком квашені огірки та додайте до овочів. Посоліть салат та поцукруйте, влийте олії та ще раз ретельно перемішайте. Залиште готовий салат настоятись 20 хвилин. 

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