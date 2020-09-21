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Смачно 24 Салати Овочеві салати Пісний салат з авокадо: швидкий рецепт

Пісний салат з авокадо: швидкий рецепт -

15 хв

4 порції

160 ккал

0 / 5
Салат з авокадо – пісний і швидкий рецепт приготування

Як приготувати пісний салат з авокадо/Смачно24

Авокадо – калорійний та водночас вітамінний продукт, який потрібно вживати мінімум раз в тиждень для здорового самопочуття. Смачно 24 підготував для вас швидкий у приготуванні свіжий салат з овочів, який може з легкістю замінити вечерю або доповнити м’ясну страву. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для салату
  • Авокадо

    2 шт.

  • Зелень (улюблена)

    за смаком

  • Лимонний сік

    2 ч. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Мед

    1 ч. л.

  • Огірок

    1 шт.

  • Оливкова олія

    за смаком

  • Помідор Черрі

    10 шт.

  • Редиска

    10 шт.

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте редиску, висушіть паперовим рушником та наріжте кільцями. Перекладіть редиску в глибоку салатницю. Помийте свіжий огірок, зніміть з нього шкірку та наріжте півкільцями – висипте в салатницю.

2

Помийте помідори, розріжте на дві половини та додайте до інших овочів. Розріжте авокадо на дві половини, видаліть кістку та дістаньте м’якоть. Наріжте авокадо невеликими шматочками – додайте в салат.

3

Свіжу зелень помийте, висушіть та дрібно насічіть ножем. Для заправки салату змішайте в окремій мисочці оливкову олію, мед, лимонний сік, сіль та перець. Ретельно все перемішуємо та поливаємо соусом салат.

4

Всі інгредієнти обережно перемішайте та подавайте вітамінний салат до столу. Смачного! 

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