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Рецепт смачного салату з кавуном та фетою -

25 хв

6 порцій

189 ккал

0 / 5
Салат з кавуном та фетою – рецепт в домашніх умовах

Як приготувати салат з кавуном та фетою/Смачно24

Якщо ви обожнюєте кавун, Смачно 24 пропонує вам приготувати ароматний та смачний літній салат. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для салату

  • Кавун

    4 кг

  • Лайм

    3 шт.

  • Мелений чорний перець

    1 дрібка

  • М'ята

    30 г

  • Оливкова олія

    120 мл

  • Сіль

    1 ч. л.

  • Сир Фета

    350 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте охолоджений кавун ззовні, розріжте на дві половини та відокремте м’якоть від шкірки. Видаліть кісточки та наріжте кавун кубиками.

2

В окремому посуді з'єднайте оливкову олію, свіжий сік лайма, сіль та чорний перець.

3

Ретельно помийте свіжі листочки м'яти, наріжте на дрібні шматочки.

4

Перекладіть кавун у салатницю, полийте соусом та посипте м'ятою.

5

Розкришіть фету на дрібні шматочки та посипте нею салат. Обережно перемішайте літній салат з кавуна та подавайте до столу. Смачного!

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