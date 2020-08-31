Салат з кавуном та фетою – рецепт в домашніх умовах

Рецепт смачного салату з кавуном та фетою -
25 хв
6 порцій
189 ккал
Як приготувати салат з кавуном та фетою/Смачно24
Якщо ви обожнюєте кавун, Смачно 24 пропонує вам приготувати ароматний та смачний літній салат. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Кавун
4 кг
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Лайм
3 шт.
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Мелений чорний перець
1 дрібка
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М'ята
30 г
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Оливкова олія
120 мл
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Сіль
1 ч. л.
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Сир Фета
350 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте охолоджений кавун ззовні, розріжте на дві половини та відокремте м’якоть від шкірки. Видаліть кісточки та наріжте кавун кубиками.
2
В окремому посуді з'єднайте оливкову олію, свіжий сік лайма, сіль та чорний перець.
3
Ретельно помийте свіжі листочки м'яти, наріжте на дрібні шматочки.
4
Перекладіть кавун у салатницю, полийте соусом та посипте м'ятою.
5
Розкришіть фету на дрібні шматочки та посипте нею салат. Обережно перемішайте літній салат з кавуна та подавайте до столу. Смачного!