Салат з креветками: легкий рецепт -
30 хв
4 порції
120 ккал
Низькокалорійний салат ресторанного зразка, який ви легко та швидко приготуєте вдома.
Інгредієнти
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Сир Моцарела
200 г
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Кедрові горішки
30 г
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Червона цибуля
1/2 шт.
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Креветки
250 г
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Мелений чорний перець
за смаком
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Оливкова олія
2-3 ст. л.
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Перепелині яйця
10 шт.
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Помідор Черрі
200 г
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Салат Айсберг
200 г
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Сіль
за смаком
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Часник
1 зубчик
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Бальзамічний оцет
за смаком
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Гірчиця в зернах
1 ч. л.
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Лимонний сік
2 ст. л.
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Мед
1/2 ч. л.
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Оливкова олія
4 ст. л.
Рецепт приготування
1
Помийте та почистіть креветки. Видаліть стравохід.
2
Перепелині яйця відваріть в підсоленій воді 3 хвилини. Розріжте їх на дві половинки.
3
На розігрітій сковорідці підсмажте дрібно нарізаний часник на оливковій олії. Викладіть креветки на сковорідку до часнику та смажте ще 4-5 хвилин до готовності.
4
Помідори розріжте на дві половинки та викладіть в салатницю. Креветки додайте до помідорів та ретельно перемішайте.
5
Змішайте всі інгредієнти для соусу та полийте ним салат.
6
Цибулю наріжте кільцями та викладіть в салатницю. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
7
Кедрові горішки, моцарелу та яйця викладіть зверху на салат. Смачного!