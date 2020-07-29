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Смачно 24 Салати Салат з морепродуктами Салат з креветками: легкий рецепт

Салат з креветками: легкий рецепт -

30 хв

4 порції

120 ккал

0 / 5

Низькокалорійний салат ресторанного зразка, який ви легко та швидко приготуєте вдома.

Інгредієнти

для салату

  • Сир Моцарела

    200 г

  • Кедрові горішки

    30 г

  • Червона цибуля

    1/2 шт.

  • Креветки

    250 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Оливкова олія

    2-3 ст. л.

  • Перепелині яйця

    10 шт.

  • Помідор Черрі

    200 г

  • Салат Айсберг

    200 г

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    1 зубчик

для соусу

  • Бальзамічний оцет

    за смаком

  • Гірчиця в зернах

    1 ч. л.

  • Лимонний сік

    2 ст. л.

  • Мед

    1/2 ч. л.

  • Оливкова олія

    4 ст. л.

Рецепт приготування

1

Помийте та почистіть креветки. Видаліть стравохід.

2

Перепелині яйця відваріть в підсоленій воді 3 хвилини. Розріжте їх на дві половинки.

3

На розігрітій сковорідці підсмажте дрібно нарізаний часник на оливковій олії. Викладіть креветки на сковорідку до часнику та смажте ще 4-5 хвилин до готовності.

4

Помідори розріжте на дві половинки та викладіть в салатницю. Креветки додайте до помідорів та ретельно перемішайте.

5

Змішайте всі інгредієнти для соусу та полийте ним салат.

6

Цибулю наріжте кільцями та викладіть в салатницю. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

7

Кедрові горішки, моцарелу та яйця викладіть зверху на салат. Смачного!

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