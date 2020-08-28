1

Помийте огірки та просушіть. Наріжте їх уздовж на 4-6 частин. Помийте та подрібніть зелень. У велику миску викладіть огірки, зелень, розчавлений часник та мелений перець. Добре перемішайте.

2

В окремій мисці змішайте цукор, сіль та оцет. Розмішайте до однорідності та вилийте у миску з огірками. Додайте соняшникову олію та вимішайте усі інгредієнти. Залиште при кімнатній температурі на 2-3 години.

3

Банки добре вимийте, просушіть та викладіть у них огірки. Залийте їх соком, який виділиться. Простерилізуйте банки з салатом 20 хвилин після закипання води. Закатайте банки, накрийте їх ковдрою та залишіть до повного охолодження. Після цього банки перенесіть у темне та прохолодне місце.