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Салат з огірків на зиму "Дамські пальчики" -

3 год

6 порцій

70 ккал

0 / 5

Салати з огірків на зиму закривають майже всі господині. Адже такі салати ідеально доповнюють гарніри та м'ясо. Консервовані огірки зберігають свою структуру та соковитість, а також і корисні властивості свіжих плодів.

Інгредієнти

  • Олія соняшникова

    250 мл

  • Мелений чорний перець

    1 ст. л.

  • Огірок

    4 кг

  • Петрушка (зелень)

    пучок

  • Цукор

    100 г

  • Сіль

    3 ст. л.

  • Кріп (зелень)

    пучок

  • Оцет 9%

    250 мл

  • Часник

    7 зубчиків

Рецепт приготування

1

Помийте огірки та просушіть. Наріжте їх уздовж на 4-6 частин. Помийте та подрібніть зелень. У велику миску викладіть огірки, зелень, розчавлений часник та мелений перець. Добре перемішайте.

2

В окремій мисці змішайте цукор, сіль та оцет. Розмішайте до однорідності та вилийте у миску з огірками. Додайте соняшникову олію та вимішайте усі інгредієнти. Залиште при кімнатній температурі на 2-3 години.

3

Банки добре вимийте, просушіть та викладіть у них огірки. Залийте їх соком, який виділиться. Простерилізуйте банки з салатом 20 хвилин після закипання води. Закатайте банки, накрийте їх ковдрою та залишіть до повного охолодження. Після цього банки перенесіть у темне та прохолодне місце.

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