Салат з огірків на зиму "Дамські пальчики" -
3 год
6 порцій
70 ккал
Салати з огірків на зиму закривають майже всі господині. Адже такі салати ідеально доповнюють гарніри та м'ясо. Консервовані огірки зберігають свою структуру та соковитість, а також і корисні властивості свіжих плодів.
Інгредієнти
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Олія соняшникова
250 мл
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Мелений чорний перець
1 ст. л.
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Огірок
4 кг
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Петрушка (зелень)
пучок
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Цукор
100 г
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Сіль
3 ст. л.
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Кріп (зелень)
пучок
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Оцет 9%
250 мл
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Часник
7 зубчиків
Рецепт приготування
1
Помийте огірки та просушіть. Наріжте їх уздовж на 4-6 частин. Помийте та подрібніть зелень. У велику миску викладіть огірки, зелень, розчавлений часник та мелений перець. Добре перемішайте.
2
В окремій мисці змішайте цукор, сіль та оцет. Розмішайте до однорідності та вилийте у миску з огірками. Додайте соняшникову олію та вимішайте усі інгредієнти. Залиште при кімнатній температурі на 2-3 години.
3
Банки добре вимийте, просушіть та викладіть у них огірки. Залийте їх соком, який виділиться. Простерилізуйте банки з салатом 20 хвилин після закипання води. Закатайте банки, накрийте їх ковдрою та залишіть до повного охолодження. Після цього банки перенесіть у темне та прохолодне місце.