Рецепт салату з полуниці та авокадо: корисний обід -
25 хв
2 порції
290 ккал
Як приготувати салат з полуниці та авокадо/Смачно24
В сезон полуниці Смачно 24 пропонує вам приготувати надзвичайно смачний та вітамінний салат для обіднього столу або легкої вечері. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Авокадо
1 шт.
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Кедрові горішки
30 г
-
Кінза
20 г
-
Полуниця
300 г
-
Червона цибуля
1/2 шт.
-
Лимонний сік
2 ст. л.
-
Рукола
80 г
-
Сир Мааздам
100 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте полуницю, видаліть плодоніжки та просушіть на паперовому рушнику. Наріжте полуницю великими шматочками.
2
Кінзу та руколу помийте водою, просушіть паперовим рушником та наріжте. Викладіть зелень порційно на тарілки та збризніть лимонним соком.
3
Викладіть на зелень полуницю. Наріжте середніми кубиками сир та цибулю. Авокадо почистіть від шкіри, видаліть кісточку та наріжте кубиками.
4
Сир, цибулю та авокадо перемішайте та викладіть на салат. Посипте салат кедровими горішками та подавайте до столу. Смачного!
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