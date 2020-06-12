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Смачно 24 Салати Салати з полуниці Рецепт салату з полуниці та авокадо: корисний обід

Рецепт салату з полуниці та авокадо: корисний обід -

25 хв

2 порції

290 ккал

0 / 5
Салат з полуниці та авокадо: рецепт корисного салату

Як приготувати салат з полуниці та авокадо/Смачно24

В сезон полуниці Смачно 24 пропонує вам приготувати надзвичайно смачний та вітамінний салат для обіднього столу або легкої вечері. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Авокадо

    1 шт.

  • Кедрові горішки

    30 г

  • Кінза

    20 г

  • Полуниця

    300 г

  • Червона цибуля

    1/2 шт.

  • Лимонний сік

    2 ст. л.

  • Рукола

    80 г

  • Сир Мааздам

    100 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте полуницю, видаліть плодоніжки та просушіть на паперовому рушнику. Наріжте полуницю великими шматочками.

2

Кінзу та руколу помийте водою, просушіть паперовим рушником та наріжте. Викладіть зелень порційно на тарілки та збризніть лимонним соком.

3

Викладіть на зелень полуницю. Наріжте середніми кубиками сир та цибулю. Авокадо почистіть від шкіри, видаліть кісточку та наріжте кубиками.

4

Сир, цибулю та авокадо перемішайте та викладіть на салат. Посипте салат кедровими горішками та подавайте до столу. Смачного!

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