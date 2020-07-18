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Смачно 24 Салати Овочеві салати Вітамінний салат з свіжої руколи та буряка: рецепт

Вітамінний салат з свіжої руколи та буряка: рецепт -

45 хв

2 порції

160 ккал

0 / 5
Салат з руколою, буряком і сиром горгонзола: рецепт

Як приготувати салат з руколи та буряка/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас вишуканий та сучасний рецепт салату з жовтого та червоного буряка в поєднанні із благородним сиром Горгонзола та руколи. Не гайте часу, нумо готувати разом!

Інгредієнти

для салату

  • Білий бальзамічний оцет

    2 ст. л.

  • Сир Горгонзола

    100 г

  • Волоські горіхи

    100 г

  • Жовтий буряк

    300 г

  • Червона цибуля

    1/2 шт.

  • Лимонний сік

    1/2 шт.

  • Мед

    50 г

  • Оливкова олія

    3 ст. л.

  • Рукола

    200 г

  • Цукор

    2 ст. л.

  • Буряк

    200 г

  • Сіль

    1 дрібка

Рецепт приготування

1

Ретельно почистіть цибулю, наріжте дрібним кубиком та змішайте з лимонним соком, оливковою олію, медом, оцтом та дрібкою солі.

2

Помийте руколу, просушіть на паперовому рушнику та викладіть на тарілку.

3

Помийте буряк (жовтий і червоний) та запечіть його у духовці 20-30 хвилин. Охолодіть овочі та змініть шкірку. Наріжте червоний буряк середнім кубиком, жовтий буряк – тонкими скибочками або кільцями. Викладіть кільця жовтого буряку на презентаційну тарілку, як карпачо.

4

На жовтий буряк викладіть руколу та кубики червоного буряка. Подрібніть сир Горгонзола, додайте до салату та полийте соусом.

5

Волоські горішки карамелізуйте на сковорідці з цукром, медом та дрібкою солі. Готові горішки покладіть зверху на салат та подавайте до столу. Смачного!

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