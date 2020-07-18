Салат з руколою, буряком і сиром горгонзола: рецепт

1

Ретельно почистіть цибулю, наріжте дрібним кубиком та змішайте з лимонним соком, оливковою олію, медом, оцтом та дрібкою солі.

2

Помийте руколу, просушіть на паперовому рушнику та викладіть на тарілку.

3

Помийте буряк (жовтий і червоний) та запечіть його у духовці 20-30 хвилин. Охолодіть овочі та змініть шкірку. Наріжте червоний буряк середнім кубиком, жовтий буряк – тонкими скибочками або кільцями. Викладіть кільця жовтого буряку на презентаційну тарілку, як карпачо.

4

На жовтий буряк викладіть руколу та кубики червоного буряка. Подрібніть сир Горгонзола, додайте до салату та полийте соусом.

5

Волоські горішки карамелізуйте на сковорідці з цукром, медом та дрібкою солі. Готові горішки покладіть зверху на салат та подавайте до столу. Смачного!