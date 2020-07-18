Салат з руколою, буряком і сиром горгонзола: рецепт

Вітамінний салат з свіжої руколи та буряка: рецепт -
45 хв
2 порції
160 ккал
Як приготувати салат з руколи та буряка/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас вишуканий та сучасний рецепт салату з жовтого та червоного буряка в поєднанні із благородним сиром Горгонзола та руколи. Не гайте часу, нумо готувати разом!
Інгредієнти
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Білий бальзамічний оцет
2 ст. л.
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Сир Горгонзола
100 г
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Волоські горіхи
100 г
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Жовтий буряк
300 г
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Червона цибуля
1/2 шт.
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Лимонний сік
1/2 шт.
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Мед
50 г
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Оливкова олія
3 ст. л.
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Рукола
200 г
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Цукор
2 ст. л.
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Буряк
200 г
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Сіль
1 дрібка
Рецепт приготування
1
Ретельно почистіть цибулю, наріжте дрібним кубиком та змішайте з лимонним соком, оливковою олію, медом, оцтом та дрібкою солі.
2
Помийте руколу, просушіть на паперовому рушнику та викладіть на тарілку.
3
Помийте буряк (жовтий і червоний) та запечіть його у духовці 20-30 хвилин. Охолодіть овочі та змініть шкірку. Наріжте червоний буряк середнім кубиком, жовтий буряк – тонкими скибочками або кільцями. Викладіть кільця жовтого буряку на презентаційну тарілку, як карпачо.
4
На жовтий буряк викладіть руколу та кубики червоного буряка. Подрібніть сир Горгонзола, додайте до салату та полийте соусом.
5
Волоські горішки карамелізуйте на сковорідці з цукром, медом та дрібкою солі. Готові горішки покладіть зверху на салат та подавайте до столу. Смачного!