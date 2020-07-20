Як приготувати салат з тунцем вдома/Смачно24

Надзвичайно смачний рецепт салату з тунцем сподобається кожному члену вашої родини. Салат дуже ситний, якщо ви не вживаєте майонез – замініть його грецьким або домашнім йогуртом. Також, до салату з тунцем можна додавати свої улюблені інгредієнти: авокадо, сухарики, кукурудзу та навіть твердий сир.

Смачно 24 підготував для вас класичний рецепт салату з тунця. Гайда готувати разом!