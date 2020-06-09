24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Салати Овочеві салати Салат за 5 хвилин: рецепт з пекінською капустою

Салат за 5 хвилин: рецепт з пекінською капустою -

5 хв

4 порції

90 ккал

0 / 5

Цей рецепт салату ви без перебільшення приготуєте за 5 хвилин. Незвичне на перший погляд поєднання пекінської капусти та ківі закохає вас у себе з першої ложки салату. 

Інгредієнти

для салату

  • Ківі

    5 шт.

  • Майонез

    180 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Пекінська капуста

    1 качан

Рецепт приготування

1

Дрібно посічіть пекінську капусту ножем. Викладіть у глибоку салатницю.

2

Почистіть та наріжте ківі половинками, попередньо розрізавши його навпіл.

3

Змішайте ківі з пекінською капустою, поперчіть та додайте майонез. Ретельно вимішайте салат. Смачного!

Овочеві салати Салати

Схожі рецепти

Салат "Мімоза": рецепт

Кожен може собі дозволити приготувату цю смакоту!

50 хв

5 порцій

Українська

Теплий салат з гарбузом і грушею: простий рецепт

Цікавий рецепт з гарбуза, який здивує ваших близьких та збереже фігуру

25 хв

4 порції

Теплі салати

Грецький салат від Джеймі Олівера: рецепт

Швидкий варіант салату на вечерю від відомого шеф-кухаря!

15 хв

4 порції

Овочеві салати

Рецепт олів'є на Новий Рік 2020

Покрокова інструкція традиційного новорічного салату

1 год

6 порцій

Овочеві салати

Новини кулінарії

Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт

Рецепти смачної випічки з ревеню: смачно, як у дитинстві

Цікаві підбірки

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

"Гола кухня" – про що буде нове шоу Ектора Хіменса-Браво

Шеф-кухарі

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Вітамінні салати

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Вітамінні салати

Останні рецепти

Як приготувати гуакамоле: рецепт Покрокове приготування гуакамоле вдома

25 хв

3 порції

Мексиканська
Салат з ананасом і куркою: смачний рецепт на кожен день Рецепт домашнього салату з курки та ананасу з покроковою інструкцією приготування

1 год

2 порції

Українська
Як приготувати шашлик в банці вдома: рецепт Покрокове приготування шашлику в банці вдома

3 год

6 порцій

Другі страви