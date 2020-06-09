Салат за 5 хвилин: рецепт з пекінською капустою -
5 хв
4 порції
90 ккал
Цей рецепт салату ви без перебільшення приготуєте за 5 хвилин. Незвичне на перший погляд поєднання пекінської капусти та ківі закохає вас у себе з першої ложки салату.
Інгредієнти
для салату
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Ківі
5 шт.
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Майонез
180 г
-
Мелений чорний перець
за смаком
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Пекінська капуста
1 качан
Рецепт приготування
1
Дрібно посічіть пекінську капусту ножем. Викладіть у глибоку салатницю.
2
Почистіть та наріжте ківі половинками, попередньо розрізавши його навпіл.
3
Змішайте ківі з пекінською капустою, поперчіть та додайте майонез. Ретельно вимішайте салат. Смачного!
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