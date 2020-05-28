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Вітамінний салат з свіжого шпинату: рецепт -

15 хв

2 порції

189 ккал

0 / 5
Салат зі свіжого шпинату: рецепт низькокалорійного салату

Як приготувати салат зі шпинату/Смачно24

Вітамінний салат зі свіжого шпинату чудово підійде як закуска до столу. Свіжий салат за рецептом Смачно 24 стане окрасою як святкового столу, так і буденного. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Сир Горгонзола

    120 г

  • Бекон

    100 г

  • Волоські горіхи

    30 г

  • Груша

    200 г

  • Оливкова олія

    за смаком

  • Шпинат

    300 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте шпинат водою, можна замочити його на 20 хвилин, щоб не було піску. Відділіть листочки від стебла та викладіть у салатницю.

2

У цьому салаті можна використати як сирий бекон, попереднього його підсмажити, так і вже готовий до вживання. Викладіть бекон на листя шпинату.

3

Сир поріжте на невеликі шматочки та викладіть на салат.

4

Грушу ретельно помийте, видаліть насіння та наріжте скибочками. Додайте грушу до салату та полийте оливковою олією.

5

Волоський горіх підсмажте на сухій сковорідці та задекоруйте ним вітамінний салат. Смачного!

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