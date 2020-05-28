Салат зі свіжого шпинату: рецепт низькокалорійного салату

1

Ретельно помийте шпинат водою, можна замочити його на 20 хвилин, щоб не було піску. Відділіть листочки від стебла та викладіть у салатницю.

2

У цьому салаті можна використати як сирий бекон, попереднього його підсмажити, так і вже готовий до вживання. Викладіть бекон на листя шпинату.

3

Сир поріжте на невеликі шматочки та викладіть на салат.

4

Грушу ретельно помийте, видаліть насіння та наріжте скибочками. Додайте грушу до салату та полийте оливковою олією.

5

Волоський горіх підсмажте на сухій сковорідці та задекоруйте ним вітамінний салат. Смачного!