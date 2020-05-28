Салат зі свіжого шпинату: рецепт низькокалорійного салату

Вітамінний салат з свіжого шпинату: рецепт -
15 хв
2 порції
189 ккал
Як приготувати салат зі шпинату/Смачно24
Вітамінний салат зі свіжого шпинату чудово підійде як закуска до столу. Свіжий салат за рецептом Смачно 24 стане окрасою як святкового столу, так і буденного. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Сир Горгонзола
120 г
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Бекон
100 г
-
Волоські горіхи
30 г
-
Груша
200 г
-
Оливкова олія
за смаком
-
Шпинат
300 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте шпинат водою, можна замочити його на 20 хвилин, щоб не було піску. Відділіть листочки від стебла та викладіть у салатницю.
2
У цьому салаті можна використати як сирий бекон, попереднього його підсмажити, так і вже готовий до вживання. Викладіть бекон на листя шпинату.
3
Сир поріжте на невеликі шматочки та викладіть на салат.
4
Грушу ретельно помийте, видаліть насіння та наріжте скибочками. Додайте грушу до салату та полийте оливковою олією.
5
Волоський горіх підсмажте на сухій сковорідці та задекоруйте ним вітамінний салат. Смачного!
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