Самса з куркою та цибулею порей – рецепт самси вдома

Рецепт самси з куркою та цибулею порей -
3 год
14 порцій
142 ккал
Як приготувати запашну самсу з куркою/Смачно24
Запашна самса давно полонила серця справжніх поціновувачів смачненької випічки. За рецептом Смачно 24 ви з легкістю приготуєте самсу вдома. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Вода
100 мл
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Куряче філе
500 г
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Цибуля порей
1 шт.
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Борошно пшеничне
250 г
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Вершкове масло
100 г
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Сіль
1 дрібка
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Яєчний жовток
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо до борошна сіль та натираємо холодне вершкове масло на грубій тертці.
2
Вимішайте руками борошно з маслом, влийте 100 мл холодної води та замішуємо тісто.
3
Обгорніть тісто у харчову плівку та поставте в холодильник на 30-40 хвилин.
4
Охолоджене тісто розділяємо на дві частини, з одної формуємо ковбаску та ріжемо на 7 частин, іншу – ставимо назад до холодильника. Для начинки дрібно наріжте куряче філе, заправте сіллю та чорним перцем, додайте нарізану кружечками цибулю порей та ретельно вимішайте всі інгредієнти.
5
Кожен зі шматочків розкачуємо у невеликі коржики, близько 10-12 см діаметром, та начиняємо начинкою з курки. Защепіть краї тіста так, щоб утворився трикутник.
6
Змастіть верх самси жовтком та ставте випікатись у розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Доки перша партія самси печеться, приготуйте другу – з іншим шматком тіста, що в холодильнику. Смачного!