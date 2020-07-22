24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Другі страви М'ясні страви Рецепт самси з куркою та цибулею порей

Рецепт самси з куркою та цибулею порей -

3 год

14 порцій

142 ккал

0 / 5
Самса з куркою та цибулею порей – рецепт самси вдома

Як приготувати запашну самсу з куркою/Смачно24

Запашна самса давно полонила серця справжніх поціновувачів смачненької випічки. За рецептом Смачно 24 ви з легкістю приготуєте самсу вдома. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    100 мл

  • Куряче філе

    500 г

  • Цибуля порей

    1 шт.

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яєчний жовток

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо до борошна сіль та натираємо холодне вершкове масло на грубій тертці.

2

Вимішайте руками борошно з маслом, влийте 100 мл холодної води та замішуємо тісто.

3

Обгорніть тісто у харчову плівку та поставте в холодильник на 30-40 хвилин.

4

Охолоджене тісто розділяємо на дві частини, з одної формуємо ковбаску та ріжемо на 7 частин, іншу – ставимо назад до холодильника. Для начинки дрібно наріжте куряче філе, заправте сіллю та чорним перцем, додайте нарізану кружечками цибулю порей та ретельно вимішайте всі інгредієнти.

5

Кожен зі шматочків розкачуємо у невеликі коржики, близько 10-12 см діаметром, та начиняємо начинкою з курки. Защепіть краї тіста так, щоб утворився трикутник. 

6

Змастіть верх самси жовтком та ставте випікатись у розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Доки перша партія самси печеться, приготуйте другу – з іншим шматком тіста, що в холодильнику. Смачного!

Другі страви М'ясні страви

Схожі рецепти

Домашні котлети з кабачків: смачний рецепт

Зверху підсмажена хрустка скоринка, усередині на вас чекає соковита і м'яка консистенція.

45 хв

2 порції

Другі страви

Як правильно варити круглий рис: рецепт

Як зварити рис таким, щоб він смакував кожному? Ми підготували для вас покрокову інструкцію приготування

45 хв

3 порції

Другі страви

Як правильно варити довгозернистий рис: покроковий рецепт

Секрети правильного приготування ідеального гарніру з довгозернистого рису

45 хв

3 порції

Другі страви

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Новини кулінарії

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Що таке сир тофу: шкода і користь

Про продукт

Прості салати з зеленої цибулі: недорогі рецепти

Цікаві підбірки

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Покроковий рецепт плову Рецепт приготування класичного плову з покроковою інструкцією

2 год

8 порцій

Другі страви
Як приготувати тісто для самси: простий рецепт Покрокове приготування тіста для самси

45 хв

1 порція

Тісто
Як приготувати яєчню з молоком: простий рецепт Покрокова інструкція приготування домашньої яєчні з молоком

5 хв

2 порції

Омлети