Самса з куркою та цибулею порей – рецепт самси вдома

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо до борошна сіль та натираємо холодне вершкове масло на грубій тертці.

2

Вимішайте руками борошно з маслом, влийте 100 мл холодної води та замішуємо тісто.

3

Обгорніть тісто у харчову плівку та поставте в холодильник на 30-40 хвилин.

4

Охолоджене тісто розділяємо на дві частини, з одної формуємо ковбаску та ріжемо на 7 частин, іншу – ставимо назад до холодильника. Для начинки дрібно наріжте куряче філе, заправте сіллю та чорним перцем, додайте нарізану кружечками цибулю порей та ретельно вимішайте всі інгредієнти.

5

Кожен зі шматочків розкачуємо у невеликі коржики, близько 10-12 см діаметром, та начиняємо начинкою з курки. Защепіть краї тіста так, щоб утворився трикутник.

6

Змастіть верх самси жовтком та ставте випікатись у розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Доки перша партія самси печеться, приготуйте другу – з іншим шматком тіста, що в холодильнику. Смачного!