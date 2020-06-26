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Смачно 24 Напої Літні напої Безалкогольна сангрія – рецепт смачного напою

Безалкогольна сангрія – рецепт смачного напою -

4 год

6 порцій

85 ккал

0 / 5
Сангрія безалкогольна в домашніх умовах – рецепт напою сангрія

Як приготувати безалкогольну сангрію/Смачно24

Безалкогольна сангрія на основі соку та мінеральної газованої води не менш смачна ніж з додаванням алкоголю. Апельсини у сангрії легко можна замінити на яблука, персики або груші. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для напою

  • Газована мінеральна вода

    1 л

  • Апельсин

    2-3 шт.

  • Виноградний сік

    2 л

  • Лід

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте апельсини, наріжте їх кільцями та викладіть у глечик для напою.

2

Залийте апельсини мінеральною водою та соком. Перемішайте та поставте в холодильник на кілька годин.

3

У готовий напій додайте лід та за бажанням тим’ян або м’яту. Смачного!

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