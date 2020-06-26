1

Ретельно помийте апельсини, наріжте їх кільцями та викладіть у глечик для напою.

2

Залийте апельсини мінеральною водою та соком. Перемішайте та поставте в холодильник на кілька годин.

3

У готовий напій додайте лід та за бажанням тим’ян або м’яту. Смачного!