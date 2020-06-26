Безалкогольна сангрія – рецепт смачного напою -
4 год
6 порцій
85 ккал
Як приготувати безалкогольну сангрію/Смачно24
Безалкогольна сангрія на основі соку та мінеральної газованої води не менш смачна ніж з додаванням алкоголю. Апельсини у сангрії легко можна замінити на яблука, персики або груші. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Газована мінеральна вода
1 л
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Апельсин
2-3 шт.
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Виноградний сік
2 л
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Лід
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте апельсини, наріжте їх кільцями та викладіть у глечик для напою.
2
Залийте апельсини мінеральною водою та соком. Перемішайте та поставте в холодильник на кілька годин.
3
У готовий напій додайте лід та за бажанням тим’ян або м’яту. Смачного!