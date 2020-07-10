Сангрія з білого вина – домашній рецепт білої сангрії

Рецепт сангрії з білого вина -
4 год
6 порцій
76 ккал
Як приготувати сангрію з білого вина/Смачно24
Літо – ідеальний час для приготування сангрії. Можливо, ви звикли, що сангрію готують на червоному вині, але повірте, з білим вином вона ще більш смачна та ароматна.
Інгредієнти
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Персиковий лікер
50 мл
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Лід
для декору
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Малина
для декору
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Персики
3 шт.
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Шардоне
1 шт.
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Яблука
3 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте персики та яблука, наріжте середніми кубиками й покладіть у глечик для напою.
2
Залийте фрукти вином, влийте персикового лікеру та перемішайте.
3
Охолодіть сангрію 2-3 години у холодильнику. Подавайте напій охолодженим, додайте для краси малини та лід. Смачного!
Поради щодо приготування
Зверніть увагу на вино, яке ви будете поєднувати з фруктами та ягодами. До прикладу, вино Совіньйон Блан кислуватий за смаком, тому апельсини не найкращий вибір до поєднання у сангрії.