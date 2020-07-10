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Смачно 24 Кухні світу Іспанська кухня Рецепт сангрії з білого вина

Рецепт сангрії з білого вина -

4 год

6 порцій

76 ккал

0 / 5
Сангрія з білого вина – домашній рецепт білої сангрії

Як приготувати сангрію з білого вина/Смачно24

Літо – ідеальний час для приготування сангрії. Можливо, ви звикли, що сангрію готують на червоному вині, але повірте, з білим вином вона ще більш смачна та ароматна.

Інгредієнти

для напою

  • Персиковий лікер

    50 мл

  • Лід

    для декору

  • Малина

    для декору

  • Персики

    3 шт.

  • Шардоне

    1 шт.

  • Яблука

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте персики та яблука, наріжте середніми кубиками й покладіть у глечик для напою.

2

Залийте фрукти вином, влийте персикового лікеру та перемішайте.

3

Охолодіть сангрію 2-3 години у холодильнику. Подавайте напій охолодженим, додайте для краси малини та лід. Смачного!

Поради щодо приготування

Зверніть увагу на вино, яке ви будете поєднувати з фруктами та ягодами. До прикладу, вино Совіньйон Блан кислуватий за смаком, тому апельсини не найкращий вибір до поєднання у сангрії.

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