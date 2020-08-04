Сангрія з червоного вина – домашній рецепт червоної сангрії

Рецепт сангрії з червоного вина -
4 год
6 порцій
85 ккал
Як приготувати сангрію з червоного вина/Смачно24
Літній, прохолодний напій з червоного вина та ягід чудово підійде для великих компаній. Приготуйте сангрію на вечірку біля басейну або невеличкого походу на шашлики та насолоджуйтесь напоєм разом із друзями.
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Інгредієнти
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Газована мінеральна вода
1 склянка
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Апельсин
1 шт.
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Полуниця
10 шт.
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Червоне сухе вино
1 шт.
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Лайм
1 шт.
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Лід
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо полуниці, видаляємо хвостики та просушуємо ягоди на паперовому рушнику. Розріжте полуницю на дві половинки.
2
Апельсин та лайм помийте та наріжте скибочками. Всі фрукти та ягоди викладіть у глечик, залийте вином та мінеральною водою.
3
Поставте сангрію з червоного вина у холодильник на кілька годин. Перед подачею додайте лід за смаком. Смачного!