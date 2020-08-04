Сангрія з червоного вина – домашній рецепт червоної сангрії

1

Ретельно миємо полуниці, видаляємо хвостики та просушуємо ягоди на паперовому рушнику. Розріжте полуницю на дві половинки.

2

Апельсин та лайм помийте та наріжте скибочками. Всі фрукти та ягоди викладіть у глечик, залийте вином та мінеральною водою.

3

Поставте сангрію з червоного вина у холодильник на кілька годин. Перед подачею додайте лід за смаком. Смачного!