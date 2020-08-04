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Смачно 24 Напої Літні напої Рецепт сангрії з червоного вина

Рецепт сангрії з червоного вина -

4 год

6 порцій

85 ккал

0 / 5
Сангрія з червоного вина – домашній рецепт червоної сангрії

Як приготувати сангрію з червоного вина/Смачно24

Літній, прохолодний напій з червоного вина та ягід чудово підійде для великих компаній. Приготуйте сангрію на вечірку біля басейну або невеличкого походу на шашлики та насолоджуйтесь напоєм разом із друзями.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

 

Інгредієнти

для напою

  • Газована мінеральна вода

    1 склянка

  • Апельсин

    1 шт.

  • Полуниця

    10 шт.

  • Червоне сухе вино

    1 шт.

  • Лайм

    1 шт.

  • Лід

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо полуниці, видаляємо хвостики та просушуємо ягоди на паперовому рушнику. Розріжте полуницю на дві половинки.

2

Апельсин та лайм помийте та наріжте скибочками. Всі фрукти та ягоди викладіть у глечик, залийте вином та мінеральною водою.

3

Поставте сангрію з червоного вина у холодильник на кілька годин. Перед подачею додайте лід за смаком. Смачного!

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