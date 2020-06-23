24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Випічка Піца Тісто Секрети пісочного тіста від Євгена Клопотенка

Секрети пісочного тіста від Євгена Клопотенка -

25 хв

1 порція

122 ккал

0 / 5

Як приготувати пісочне тісто/Смачно24

Простий рецепт приготуваня пісочного тіста від Євгена Клопотенка допоможе вам швидко та легко зробити тісто вдома. З пісочного тіста ви можете приготувати основу для відкритого пирога Кіш Лорен або ж спекти будь-яку запіканку на свій смак. Гайда готувати разом зі Смачно 24.

Інгредієнти

для тіста

  • Вода

    2 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    350 г

  • Цукрова пудра

    1 ст. л.

  • Вершкове масло

    150 г

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яєчний жовток

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до борошна сіль та цукрову пудру – ретельно перемішайте. З’єднайте розм’якшене веркоше масло з борошном та розімніть руками до крихти.

2

Додайте до борошна яєчний жовток та замісіть тісто до однорідної маси.  Якщо тісто не формується в однорідну масу, додайте води або молока. 

3

З готового пластичного тіста сформуйте кулю, загорніть його в харчову плівку та залиште “відпочити” на 30 хв в холодильник. Тісто готове, все що вам потрібно – це розкатати тісто та викласти його на деко. Смачного!

Тісто Піца Випічка

Схожі рецепти

Рецепт шарлотки з яблуками в мультиварці

Рецепт шарлотки, який по силах кожній господині!

1 год 15 хв

5 порцій

Кухні світу

Гарбузовий тарт: покроковий рецепт

Рецепт дуже ніжного та смачного десерту, який сподобається всім!

2 год

6 порцій

Тарт

Чізкейк з гарбуза: покроковий рецепт десерту

Витончена та легка у приготуванні страва

3 год

7 порцій

Чізкейки

Торт "Медовик": класичний рецепт приготування

Приготуйте неймовірно смачний торт

1 год 30 хв

8 порцій

Торти

Новини кулінарії

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Смачні десерти з полуниці без випікання для дітей

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт

Останні рецепти

Рецепт домашнього пирога з чорницею на сметані Покрокове приготування пирога з чорницею

1 год

6 порцій

Українська
Рецепт шурпи: як приготувати суп з бараниною Покрокове приготування супу шурпа з бараниною

3 год

10 порцій

близького Сходу
Том ям: рецепт супу від Євгена Клопотенко Покрокове приготування тайського супу Том ям

30 хв

4 порції

близького Сходу