Рецепт шашлику в банці/Смачно24

Щоб приготувати смачний і соковитий шашлик вдома, не обов’язково виходити з дому. Ви можете з легкістю приготувати смаколик вдома – в духовці. Все, що вам потрібно – це шпажки та банки. Смачно 24 підготував для вас покроковий рецепт приготування домашнього шашлику в банках у духовці. Гайда готувати разом!

Читайте також: Як приготувати шашлик з свинини вдома на сковорідці