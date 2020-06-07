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Як приготувати шашлик в банці вдома: рецепт -

3 год

6 порцій

269 ккал

0 / 5
Домашній шашлик в духовці – рецепт шашлику в банці

Рецепт шашлику в банці/Смачно24

Щоб приготувати смачний і соковитий шашлик вдома, не обов’язково виходити з дому. Ви можете з легкістю приготувати смаколик вдома – в духовці. Все, що вам потрібно – це шпажки та банки. Смачно 24 підготував для вас покроковий рецепт приготування домашнього шашлику в банках у духовці. Гайда готувати разом!

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Інгредієнти

для страви

  • Приправа для шашлику

    за смаком

  • Свинна шия

    2 кг

  • Рідкий дим

    2 ч. л.

  • Цибуля ріпчаста

    3 шт.

  • Майонез

    250 г

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Нарізаємо м’ясо шматочками, цибулю чистимо від лушпиння та нарізаємо кільцями.

2

У глибокій мисці змішуємо майонез, спеції з м’ясом і кільцями цибулі – перемішуємо. Залиште шашлик маринуватись на 30 хвилин.

3

Підготуйте дерев'яні шпажки для шашлику. Важливо: вони повинні бути того ж розміру, що і банка, не виглядати з неї. Якщо шпажки занадто довгі, їх можна обрізати. Нанизуйте м’ясо на шпажки, чергуючи з кільцями цибулі. Викладіть шашлик в банки так, щоб м’ясо не торкалося країв. На дно банки налийте 1-2 см води та додайте рідкий дим.

4

Накрийте верх банки фольгою, зробіть в ній невеликий отвір. Обов’язково ставте банки з шашликом в холодну духовку та випікайте 1 годину.

5

Під час випікання шашлику не відкривайте двері духовки, щоб банки не потріскалися. Готовий шашлик викладіть на тарілку та подавайте з овочами. Смачного!

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