Як приготувати шашлик в банці вдома: рецепт -
3 год
6 порцій
269 ккал
Рецепт шашлику в банці/Смачно24
Щоб приготувати смачний і соковитий шашлик вдома, не обов’язково виходити з дому. Ви можете з легкістю приготувати смаколик вдома – в духовці. Все, що вам потрібно – це шпажки та банки. Смачно 24 підготував для вас покроковий рецепт приготування домашнього шашлику в банках у духовці. Гайда готувати разом!
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Інгредієнти
-
Приправа для шашлику
за смаком
-
Свинна шия
2 кг
-
Рідкий дим
2 ч. л.
-
Цибуля ріпчаста
3 шт.
-
Майонез
250 г
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Нарізаємо м’ясо шматочками, цибулю чистимо від лушпиння та нарізаємо кільцями.
2
У глибокій мисці змішуємо майонез, спеції з м’ясом і кільцями цибулі – перемішуємо. Залиште шашлик маринуватись на 30 хвилин.
3
Підготуйте дерев'яні шпажки для шашлику. Важливо: вони повинні бути того ж розміру, що і банка, не виглядати з неї. Якщо шпажки занадто довгі, їх можна обрізати. Нанизуйте м’ясо на шпажки, чергуючи з кільцями цибулі. Викладіть шашлик в банки так, щоб м’ясо не торкалося країв. На дно банки налийте 1-2 см води та додайте рідкий дим.
4
Накрийте верх банки фольгою, зробіть в ній невеликий отвір. Обов’язково ставте банки з шашликом в холодну духовку та випікайте 1 годину.
5
Під час випікання шашлику не відкривайте двері духовки, щоб банки не потріскалися. Готовий шашлик викладіть на тарілку та подавайте з овочами. Смачного!
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