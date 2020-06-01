1

Ретельно помийте куряче філе та відваріть його у підсоленій воді до готовності.

2

Дрібно наріжте пекінську капусту, огірок, відварене та охолоджене куряче м’ясо, а моркву почистіть та натріть на тертці.

3

Для соусу з’єднайте у мисці соєвий соус, йогурт, дрібно нарізаний часник та перемішуємо до однорідної консистенції.

4

Замаринуйте порізану кільцями цибулю в оцті та солі, залийте все окропом та залиште на 10 хвилин.

5

Змастіть лаваш соусом, викладіть капусту та моркву. Зверху покладіть огірки, мариновану цибулю, курку, знову поливаємо соусом та загортаємо лаваш в рулет.

6

Підсмажте шаурму на сковорідці та подавайте до столу. Смачного!