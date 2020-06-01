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Рецепт дієтичної шаурми: смачно і корисно -

35 хв

4 порції

142 ккал

0 / 5
Шаурма домашня з куркою: простий рецепт шаурми (відео)

Як приготувати дієтичну шаурму вдома/Смачно24

Мабуть, ніхто не може встояти перед соковитою та смачною шаурмою, яка зваблює нас ароматом. Смачно 24 пропонує вам приготувати низькокалорійну та корисну шаурму вдома, яка не зашкодить вашій фігурі. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Гірчиця

    1 ч. л.

  • Йогурт

    250 г

  • Курка

    400 г

  • Лаваш

    4 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Морква

    1 шт.

  • Пекінська капуста

    600 г

  • Соєвий соус

    2 ч. л.

  • Квашений огірок

    3 шт.

  • Сіль

    за смаком

  • Оцет

    1 ч. л.

  • Часник

    1 зубчик

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте куряче філе та відваріть його у підсоленій воді до готовності.

2

Дрібно наріжте пекінську капусту, огірок, відварене та охолоджене куряче м’ясо, а моркву почистіть та натріть на тертці.

3

Для соусу з’єднайте у мисці соєвий соус, йогурт, дрібно нарізаний часник та перемішуємо до однорідної консистенції.

4

Замаринуйте порізану кільцями цибулю в оцті та солі, залийте все окропом та залиште на 10 хвилин.

5

Змастіть лаваш соусом, викладіть капусту та моркву. Зверху покладіть огірки, мариновану цибулю, курку, знову поливаємо соусом та загортаємо лаваш в рулет.

6

Підсмажте шаурму на сковорідці та подавайте до столу. Смачного!

Поради щодо приготування

Як приготувати дієтичну шаурму вдома – рецепт з відео:
 

 

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