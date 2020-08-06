Шаурма зі свининою – рецепт домашньої шаурми

Рецепт домашньої шаурми зі свининою -
35 хв
2 порції
205 ккал
Як приготувати домашню шаурму зі свининою/Смачно24
Приготуйте лаваш зі свининою вдома та смакуйте ним разом з друзями або родиною. Смачно 24 рекомендує цей рецепт для вечірок або пікніків. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Лаваш
2 шт.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Огірок
2 шт.
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Пекінська капуста
100 г
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Помідор
2 шт.
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Свинина
400 г
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Майонез
2 ст. л.
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Сметана
3 ст. л.
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Кріп (зелень)
за смаком
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Часник
3 зубчики
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте м’ясо та наріжте його маленькими шматочками або соломкою. Розігрійте сковорідку та підсмажте свинину 5-7 хвилин, додайте спецій. М’ясо повинно обсмажитись до готовності.
2
Нашаткуйте пекінську капусту, а огірки та помідори наріжте напівкільцями.
3
Почистіть часник від лушпиння та подрібніть. Для приготування соусу змішайте всі інгредієнти. Змастіть соусом лаваш, зверху викладіть начинку та знову полийте соусом.
4
Загорніть лаваш в рулет та обсмажте на грилі або сковорідці до золотої скоринки. Смачного!