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Рецепт домашньої шаурми зі свининою -

35 хв

2 порції

205 ккал

0 / 5
Шаурма зі свининою – рецепт домашньої шаурми

Як приготувати домашню шаурму зі свининою/Смачно24

Приготуйте лаваш зі свининою вдома та смакуйте ним разом з друзями або родиною. Смачно 24 рекомендує цей рецепт для вечірок або пікніків. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Лаваш

    2 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Огірок

    2 шт.

  • Пекінська капуста

    100 г

  • Помідор

    2 шт.

  • Свинина

    400 г

для соусу

  • Майонез

    2 ст. л.

  • Сметана

    3 ст. л.

  • Кріп (зелень)

    за смаком

  • Часник

    3 зубчики

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте м’ясо та наріжте його маленькими шматочками або соломкою. Розігрійте сковорідку та підсмажте свинину 5-7 хвилин, додайте спецій. М’ясо повинно обсмажитись до готовності.

2

Нашаткуйте пекінську капусту, а огірки та помідори наріжте напівкільцями.

3

Почистіть часник від лушпиння та подрібніть. Для приготування соусу змішайте всі інгредієнти. Змастіть соусом лаваш, зверху викладіть начинку та знову полийте соусом.

4

Загорніть лаваш в рулет та обсмажте на грилі або сковорідці до золотої скоринки. Смачного!

Другі страви М'ясні страви

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