Шаурма зі свининою – рецепт домашньої шаурми

1

Ретельно помийте м’ясо та наріжте його маленькими шматочками або соломкою. Розігрійте сковорідку та підсмажте свинину 5-7 хвилин, додайте спецій. М’ясо повинно обсмажитись до готовності.

2

Нашаткуйте пекінську капусту, а огірки та помідори наріжте напівкільцями.

3

Почистіть часник від лушпиння та подрібніть. Для приготування соусу змішайте всі інгредієнти. Змастіть соусом лаваш, зверху викладіть начинку та знову полийте соусом.

4

Загорніть лаваш в рулет та обсмажте на грилі або сковорідці до золотої скоринки. Смачного!