Шоколадна глазур – рецепт з чорного шоколаду

Як приготувати шоколадну глазур для торта: рецепт -
30 хв
1 порція
350 ккал
Рецепт шоколадної глазурі для випічки/Смачно24
Шоколадна глазур приготована на основі з чорного шоколаду чудово підійде для декору еклерів, тортів, пляцків та інших десертів.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Молоко
5 ст. л.
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Вершкове масло
1/2 ч. л.
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Чорний шоколад
100 г
Рецепт приготування
1
Ретельно змажте дно миски, у якій ви будете топити шоколад, вершковим маслом.
2
Підготуйте парову баню для приготування шоколадної глазурі. Дно миски не повинно торкатись води – це дуже важливий момент.
3
Покладіть миску на парову баню, поламайте шоколад на шматочки та влийте ледь тепле молоко. Перемішуйте всі інгредієнти силіконовою лопаткою, доки консистенція глазурі не буде однорідною та гладкою.
4
Зніміть шоколадну глазур з парової бані та одразу нанесіть її на десерт або випічку. Смачного!