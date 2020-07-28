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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Як приготувати шоколадну глазур для торта: рецепт

Як приготувати шоколадну глазур для торта: рецепт -

30 хв

1 порція

350 ккал

0 / 5
Шоколадна глазур – рецепт з чорного шоколаду

Рецепт шоколадної глазурі для випічки/Смачно24

Шоколадна глазур приготована на основі з чорного шоколаду чудово підійде для декору еклерів, тортів, пляцків та інших десертів.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для глазурі

  • Молоко

    5 ст. л.

  • Вершкове масло

    1/2 ч. л.

  • Чорний шоколад

    100 г

Рецепт приготування

1

Ретельно змажте дно миски, у якій ви будете топити шоколад, вершковим маслом.

2

Підготуйте парову баню для приготування шоколадної глазурі. Дно миски не повинно торкатись води – це дуже важливий момент.

3

Покладіть миску на парову баню, поламайте шоколад на шматочки та влийте ледь тепле молоко. Перемішуйте всі інгредієнти силіконовою лопаткою, доки консистенція глазурі не буде однорідною та гладкою.

4

Зніміть шоколадну глазур з парової бані та одразу нанесіть її на десерт або випічку. Смачного!

Солодка випічка Крем для торта Десерти Випічка

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