Шоколадна глазур – рецепт з чорного шоколаду

1

Ретельно змажте дно миски, у якій ви будете топити шоколад, вершковим маслом.

2

Підготуйте парову баню для приготування шоколадної глазурі. Дно миски не повинно торкатись води – це дуже важливий момент.

3

Покладіть миску на парову баню, поламайте шоколад на шматочки та влийте ледь тепле молоко. Перемішуйте всі інгредієнти силіконовою лопаткою, доки консистенція глазурі не буде однорідною та гладкою.

4

Зніміть шоколадну глазур з парової бані та одразу нанесіть її на десерт або випічку. Смачного!