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Рецепт шоколадного чізкейку без випічки -

4 год

8 порцій

409 ккал

0 / 5
Шоколадний чізкейк без випічки: рецепт чізкейку без випічки

Як приготувати шоколадний чізкейк без випічки/Смачно24

Шоколадний чізкейк за рецептом Смачно 24 готується швидко та без випікання. Задекорувати солодкий десерт ви можете горішками, свіжими ягодами чи фруктами або шоколадною крихтою.

Інгредієнти

для страви

  • Молочний шоколад

    400 г

  • Печиво

    300 г

  • Цукрова пудра

    150 г

  • Вершки 33%

    200 мл

  • Вершкове масло

    100 г

  • Вершковий сир

    400 г

Рецепт приготування

1

Ретельно подрібніть печиво за допомогою блендера в крихту. Розтопіть вершкове масло та додайте його до печива – перемішайте. Викладіть масу на деко, втрамбуйте та поставте в холодильник на 30-40 хвилин.

2

Підготуйте парову баню та розтопіть  250 г шоколаду. В окремій мисці змішайте сир та цукрову пудру, обережно влийте в неї розтоплений шоколад та швиденько вимішайте масу до однорідної консистенції.

3

Жирні кондитерські вершки (100 мл) збийте міксером до стійких піків та додайте до шоколадної маси. Обережно вимішайте начинку для торта та вилийте її на пісочний корж. Розрівняйте шар лопаткою та поставте в холодильник.

4

Решту шоколаду розтопіть на паровій бані, влийте 100 мл вершків та перемішайте. Полийте глазур'ю торт та знову поставте в холодильник на 4-5 годин. Смачного! 

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