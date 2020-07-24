1

Ретельно подрібніть печиво за допомогою блендера в крихту. Розтопіть вершкове масло та додайте його до печива – перемішайте. Викладіть масу на деко, втрамбуйте та поставте в холодильник на 30-40 хвилин.

2

Підготуйте парову баню та розтопіть 250 г шоколаду. В окремій мисці змішайте сир та цукрову пудру, обережно влийте в неї розтоплений шоколад та швиденько вимішайте масу до однорідної консистенції.

3

Жирні кондитерські вершки (100 мл) збийте міксером до стійких піків та додайте до шоколадної маси. Обережно вимішайте начинку для торта та вилийте її на пісочний корж. Розрівняйте шар лопаткою та поставте в холодильник.

4

Решту шоколаду розтопіть на паровій бані, влийте 100 мл вершків та перемішайте. Полийте глазур'ю торт та знову поставте в холодильник на 4-5 годин. Смачного!