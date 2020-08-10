Шоколадний манник в мультиварці – рецепт в домашніх умовах

1

Залийте манку водою, щоб вона набухла. Посоліть манку та додайте до неї олію, какао та цукор – перемішайте.

2

Додайте до суміші розпушувач та просіяне борошно – перемішайте.

3

Всипте до тіста цукати та ще раз перемішайте. Випікайте манник в мультиварці на режимі “Випічка”.

4

Для приготування глазурі змішайте в мисці всі інгредієнти та помішуйте її до однорідності. Тоді поставте глазур на вогонь та трохи проваріть.

5

Готовий шоколадний манник охолодіть та полийте глазур'ю. Смачного!