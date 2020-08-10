Шоколадний манник в мультиварці – рецепт в домашніх умовах

Рецепт шоколадного манника в мультиварці -
2 год
6 порцій
290 ккал
Рецепт манника в мультиварці/Смачно24
Шоколадний манник швидко готується в мультиварці, а його смак закохає вас з першого шматочка. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Рецепт приготування
1
Залийте манку водою, щоб вона набухла. Посоліть манку та додайте до неї олію, какао та цукор – перемішайте.
2
Додайте до суміші розпушувач та просіяне борошно – перемішайте.
3
Всипте до тіста цукати та ще раз перемішайте. Випікайте манник в мультиварці на режимі “Випічка”.
4
Для приготування глазурі змішайте в мисці всі інгредієнти та помішуйте її до однорідності. Тоді поставте глазур на вогонь та трохи проваріть.
5
Готовий шоколадний манник охолодіть та полийте глазур'ю. Смачного!