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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт шоколадного манника в мультиварці

Рецепт шоколадного манника в мультиварці -

2 год

6 порцій

290 ккал

0 / 5
Шоколадний манник в мультиварці – рецепт в домашніх умовах

Рецепт манника в мультиварці/Смачно24

Шоколадний манник швидко готується в мультиварці, а його смак закохає вас з першого шматочка. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    1 склянка

  • Какао

    3 ст. л.

  • Манна крупа

    1 склянка

  • Олія соняшникова

    1 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    1 склянка

  • Розпушувач

    10 г

  • Цукор

    1 склянка

  • Сіль

    за смаком

  • Цукати

    за смаком

для глазурі

  • Вода

    за смаком

  • Какао

    3 ст. л.

  • Олія соняшникова

    4 ст. л.

  • Цукор

    2 ст. л.

Рецепт приготування

1

Залийте манку водою, щоб вона набухла. Посоліть манку та додайте до неї олію, какао та цукор – перемішайте.

2

Додайте до суміші розпушувач та просіяне борошно – перемішайте.

3

Всипте до тіста цукати та ще раз перемішайте. Випікайте манник в мультиварці на режимі “Випічка”.

4

Для приготування глазурі змішайте в мисці всі інгредієнти та помішуйте її до однорідності. Тоді поставте глазур на вогонь та трохи проваріть.

5

Готовий шоколадний манник охолодіть та полийте глазур'ю. Смачного!

Солодка випічка Кекси Корисні десерти Випічка Десерти

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