Рецепт смачного шоколадного пудингу вдома за 15 хвилин -
15 хв
4 порції
389 ккал
Як приготувати шоколадний пудинг вдома/Смачно24
Шоколадний пудинг прийде до смаку як малим, так і дорослим. Десерт без випікання швидко готується та не потребує особливих вмінь в кулінарії.
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Інгредієнти
-
Ягоди на вибір (малина, полуниця, чорниця, чорна смородина)
для декору
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Ванільний цукор
1 ч. л.
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Какао
30 г
-
Молоко
600 мл
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Цукор
130 г
-
Цукрова пудра
1 ст. л.
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Вершки 33%
для декору
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Шоколадний сироп
для декору
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Кукурудзяний крохмаль
3 ст. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно змішуємо цукор, какао, кукурудзяний крохмаль та ванільний екстракт у каструлі з товстим дном.
2
Перемішуючи вливаємо молоко до сухих інгредієнтів та доводимо до кипіння на середньому вогні.
3
Зменшуємо вогонь під каструлею та варимо до загущення на маленькому вогні.
4
Розливаємо пудинг по креманках та відправляємо охолоджуватись при кімнатній температурі.
5
Охолоджений пудинг накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 2-3 години.
6
Збиваємо вершки з цукровою пудрою до густих піків, висаджуємо на застиглий десерт за допомогою кондитерського мішка. Декоруємо шоколадний пудинг шоколадним сиропом та ягодами. Смачного!