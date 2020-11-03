24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Десерти Десерти без випікання Рецепт смачного шоколадного пудингу вдома за 15 хвилин

Рецепт смачного шоколадного пудингу вдома за 15 хвилин -

15 хв

4 порції

389 ккал

0 / 5
Рецепт шоколадного пудингу за 15 хвилин в домашніх умовах

Як приготувати шоколадний пудинг вдома/Смачно24

Шоколадний пудинг прийде до смаку як малим, так і дорослим. Десерт без випікання швидко готується та не потребує особливих вмінь в кулінарії.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Ягоди на вибір (малина, полуниця, чорниця, чорна смородина)

    для декору

  • Ванільний цукор

    1 ч. л.

  • Какао

    30 г

  • Молоко

    600 мл

  • Цукор

    130 г

  • Цукрова пудра

    1 ст. л.

  • Вершки 33%

    для декору

  • Шоколадний сироп

    для декору

  • Кукурудзяний крохмаль

    3 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно змішуємо цукор, какао, кукурудзяний крохмаль та ванільний екстракт у каструлі з товстим дном.

2

Перемішуючи вливаємо молоко до сухих інгредієнтів та доводимо до кипіння на середньому вогні.

3

Зменшуємо вогонь під каструлею та варимо до загущення на маленькому вогні.

4

Розливаємо пудинг по креманках та відправляємо охолоджуватись при кімнатній температурі.

5

Охолоджений пудинг накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 2-3 години.

6

Збиваємо вершки з цукровою пудрою до густих піків, висаджуємо на застиглий десерт за допомогою кондитерського мішка. Декоруємо шоколадний пудинг шоколадним сиропом та ягодами. Смачного!

Десерти без випікання Десерти

Схожі рецепти

Гарбузові оладки: простий рецепт приготування

Рецепт гарбузових оладок на сніданок

40 хв

5 порцій

Оладки

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Ідеї для оформлення солодкого столу на Геловін 2020

Цікаві підбірки

Ідеї для оформлення напоїв на Геловін 2020

Цікаві підбірки

Що подарувати шеф-кухарю: варіанти з фото

Цікаві підбірки

Все про інжир: користь, шкода, як вибирати та їсти

Цікаві підбірки

Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт

Шкільне харчування від Євгена Клопотенка: нові страви у меню

Le Cordon Bleu

Останні рецепти

Готуємо суші вдома: рецепт класичних ролів Філадельфія Покрокове приготування ролів Філадельфія

1 год 5 хв

2 порції

Другі страви
Рецепт домашніх налисників з м'ясом Покроковий рецепт приготування домашніх налисників з м'ясом

45 хв

4 порції

Другі страви
Пісний крем-суп з сочевиці: домашній рецепт Покрокове приготування пісного та низькокалорійного крем-супу з сочевиці та моркви

30 хв

2 порції

Перші страви