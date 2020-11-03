1

Ретельно змішуємо цукор, какао, кукурудзяний крохмаль та ванільний екстракт у каструлі з товстим дном.

2

Перемішуючи вливаємо молоко до сухих інгредієнтів та доводимо до кипіння на середньому вогні.

3

Зменшуємо вогонь під каструлею та варимо до загущення на маленькому вогні.

4

Розливаємо пудинг по креманках та відправляємо охолоджуватись при кімнатній температурі.

5

Охолоджений пудинг накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 2-3 години.

6

Збиваємо вершки з цукровою пудрою до густих піків, висаджуємо на застиглий десерт за допомогою кондитерського мішка. Декоруємо шоколадний пудинг шоколадним сиропом та ягодами. Смачного!